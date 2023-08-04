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Новости | Источник: СБУ ударила по Новороссийску морским дроном, поврежден корабль – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 10:04
Видео: Источник
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Служба безопасности Украины провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк". Об этом сообщают источники LIGA.net в ведомстве.

На видео видна атака надводного дрона СБУ по вражескому кораблю, где находится около 100 человек экипажа, сообщили источники.

Беспилотник был начинен 450 килограммами тротила, утверждают собеседники.

В прошлом году эксперты оценивали в 75 кг взрывчатки боевую часть украинских надводных дронов.

В результате атаки корабль получил "серьезную пробоину" и пока не может выполнять свои боевые задачи, говорится в сообщении.

Ранее глава СБУ Малюк сообщал, что атака на корабли РФ в Севастопольской бухте в октябре 2022 года и недавний подрыв Крымского моста – дело рук ведомства.

СПРАВКА. "Оленегорский горняк" – большой десантный корабль РФ, введенный в эксплуатацию в 1976 году. Относится к Северному флоту России. Экипаж судна – 98 человек, в том числе 17 офицеров. На борту могут разместиться до 500 тонн техники и груза и 225 десантников. Из вооружения судно имеет две сдвоенные 57-мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки ракетной системы залпового огня "Град-М" и четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".
  • Утром 4 августа прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ. Минобороны оккупантов заявило о якобы атаке украинских морских дронов, которую якобы удалось отбить. Пропагандисты ТАСС сообщили, что установлен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.
  • Город расположен на юге РФ. Расстояние от ближайших контролируемых Украиной территорий на правом берегу до него составляет около 470 км.
  • 29 июля телеканал CNN показал сюжет об украинских надводных дронах, которые атакуют российские корабли и другие цели оккупантов в Черном море.

Читайте также: Источник: Атака на Крымский мост – это спецоперация СБУ и Военно-морских сил

Артём Джерипа, Юрий Смирнов
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