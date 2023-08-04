Служба безопасности Украины провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк". Об этом сообщают источники LIGA.net в ведомстве.
На видео видна атака надводного дрона СБУ по вражескому кораблю, где находится около 100 человек экипажа, сообщили источники.
Беспилотник был начинен 450 килограммами тротила, утверждают собеседники.
В прошлом году эксперты оценивали в 75 кг взрывчатки боевую часть украинских надводных дронов.
В результате атаки корабль получил "серьезную пробоину" и пока не может выполнять свои боевые задачи, говорится в сообщении.
Ранее глава СБУ Малюк сообщал, что атака на корабли РФ в Севастопольской бухте в октябре 2022 года и недавний подрыв Крымского моста – дело рук ведомства.
- Утром 4 августа прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ. Минобороны оккупантов заявило о якобы атаке украинских морских дронов, которую якобы удалось отбить. Пропагандисты ТАСС сообщили, что установлен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.
- Город расположен на юге РФ. Расстояние от ближайших контролируемых Украиной территорий на правом берегу до него составляет около 470 км.
- 29 июля телеканал CNN показал сюжет об украинских надводных дронах, которые атакуют российские корабли и другие цели оккупантов в Черном море.
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