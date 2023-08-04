Служба безопасности Украины провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк". Об этом сообщают источники LIGA.net в ведомстве.

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На видео видна атака надводного дрона СБУ по вражескому кораблю, где находится около 100 человек экипажа, сообщили источники.

Беспилотник был начинен 450 килограммами тротила, утверждают собеседники.

В прошлом году эксперты оценивали в 75 кг взрывчатки боевую часть украинских надводных дронов.

В результате атаки корабль получил "серьезную пробоину" и пока не может выполнять свои боевые задачи, говорится в сообщении.

Ранее глава СБУ Малюк сообщал, что атака на корабли РФ в Севастопольской бухте в октябре 2022 года и недавний подрыв Крымского моста – дело рук ведомства.

СПРАВКА. "Оленегорский горняк" – большой десантный корабль РФ, введенный в эксплуатацию в 1976 году. Относится к Северному флоту России. Экипаж судна – 98 человек, в том числе 17 офицеров. На борту могут разместиться до 500 тонн техники и груза и 225 десантников. Из вооружения судно имеет две сдвоенные 57-мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки ракетной системы залпового огня "Град-М" и четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

Утром 4 августа прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ. Минобороны оккупантов заявило о якобы атаке украинских морских дронов, которую якобы удалось отбить. Пропагандисты ТАСС сообщили, что установлен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.

Город расположен на юге РФ. Расстояние от ближайших контролируемых Украиной территорий на правом берегу до него составляет около 470 км.

29 июля телеканал CNN показал сюжет об украинских надводных дронах, которые атакуют российские корабли и другие цели оккупантов в Черном море.

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