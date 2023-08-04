UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Взрывы в Новороссийске. Оккупанты заявляют об атаке морскими дронами: видео и фото видео

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 07:13
Видео: Telegram
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото

В Новороссийске на юге России утром раздались взрывы в море, местные распространяют фото и видео якобы с места происшествия. Об этом сообщают пропагандисты и местные ресурсы в Telegram.

В 5:13 утра российские пропагандисты Astra опубликовали сообщение о том, что местные жители в Новороссийске слышат взрывы.

Впоследствии появились сообщения о стрельбе и взрывах в воде в Мысхако, селе под Новороссийском.

В сети стали распространяться первые фото якобы с места события.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

В сети распространяются и видео якобы с места происшествия.

В частности, на этом слышна стрельба и видны корабли в море.

В 6 утра пропагандисты из Telegram-канала Baza сообщили, что предварительно рядом с городом были уничтожены надводные дроны.

Ресурс оккупантов показал еще два фото взрывов.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

В 6:50 Минобороны оккупантов обвинило ВСУ якобы в атаке двумя морскими безэкипажными катерами военно-морской базы Новороссийск.

Захватчики утверждают, что катера якобы были обнаружены и уничтожены российскими кораблями.

Местный губернатор утверждает, что разрушений и пострадавших нет.

Astra опубликовала еще одно видео. На нем виден огонь в море, местный житель предполагает, что попали в маяк.

Также пропагандисты пишут, что местные сообщили о "яркой вспышке над морем" и взрывах в районе Каспийского трубопроводного консорциума.

Это крупная международная нефтепроводная система, построенная для поставки нефти с запада Казахстана на терминалы на Черном море вблизи порта Новороссийск.

В Южной Озереевке вблизи Новороссийска также находится Морской терминал Консорциума, оккупанты называют его "важнейшим узлом транспортной артерии".

Пока нет возможности проверить эту информацию.

Новороссийск находится на юге РФ. Расстояние от ближайших контролируемых Украиной территорий на правом берегу до него составляет около 470 км.

Новоросійськ на мапі deepstate

  • 29 июля телеканал CNN показал сюжет об украинских надводных дронах, которые атакуют российские корабли и другие цели оккупантов в Черном море.
  • Ночью против 4 августа также раздавались взрывы во временно оккупированной Феодосии в Крыму, работала противовоздушная оборона российских захватчиков.
  • 1 августа произошел взрыв рядом с российскими складами в оккупированном Севастополе.

Смотрите также: Россия атаковала торговый центр, била по жилым кварталам в Херсоне – видео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанефтьвзрывыдронпропагандаатакановороссийск
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 