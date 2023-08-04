В Новороссийске на юге России утром раздались взрывы в море, местные распространяют фото и видео якобы с места происшествия. Об этом сообщают пропагандисты и местные ресурсы в Telegram.

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В 5:13 утра российские пропагандисты Astra опубликовали сообщение о том, что местные жители в Новороссийске слышат взрывы.

Впоследствии появились сообщения о стрельбе и взрывах в воде в Мысхако, селе под Новороссийском.

В сети стали распространяться первые фото якобы с места события.

В сети распространяются и видео якобы с места происшествия.

В частности, на этом слышна стрельба и видны корабли в море.

В 6 утра пропагандисты из Telegram-канала Baza сообщили, что предварительно рядом с городом были уничтожены надводные дроны.

Ресурс оккупантов показал еще два фото взрывов.

В 6:50 Минобороны оккупантов обвинило ВСУ якобы в атаке двумя морскими безэкипажными катерами военно-морской базы Новороссийск.

Захватчики утверждают, что катера якобы были обнаружены и уничтожены российскими кораблями.

Местный губернатор утверждает, что разрушений и пострадавших нет.

Astra опубликовала еще одно видео. На нем виден огонь в море, местный житель предполагает, что попали в маяк.

Также пропагандисты пишут, что местные сообщили о "яркой вспышке над морем" и взрывах в районе Каспийского трубопроводного консорциума.

Это крупная международная нефтепроводная система, построенная для поставки нефти с запада Казахстана на терминалы на Черном море вблизи порта Новороссийск.

В Южной Озереевке вблизи Новороссийска также находится Морской терминал Консорциума, оккупанты называют его "важнейшим узлом транспортной артерии".

Пока нет возможности проверить эту информацию.

Новороссийск находится на юге РФ. Расстояние от ближайших контролируемых Украиной территорий на правом берегу до него составляет около 470 км.

29 июля телеканал CNN показал сюжет об украинских надводных дронах, которые атакуют российские корабли и другие цели оккупантов в Черном море.

Ночью против 4 августа также раздавались взрывы во временно оккупированной Феодосии в Крыму, работала противовоздушная оборона российских захватчиков.

1 августа произошел взрыв рядом с российскими складами в оккупированном Севастополе.

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