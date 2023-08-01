В оккупированном Севастополе произошел взрыв в районе российских складов: фото и видео
Во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв, после него виден столб дыма. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и ресурсы оккупантов.
Украинские ресурсы и оккупанты пишут, что взрыв произошел в районе поселка Сахарная Головка.
Радио Свобода сообщает, что в поселке Сахарная Головка расположена ТЭЦ, а также четыре склада оружия, боеприпасов, техники и военного имущества РФ.
Исследователь Status-6 утверждает, что место взрыва – воинская часть 63876-P.
Там находится арсенал 758-го логистического центра Черноморского флота РФ.
Украинский ресурс Крымский ветер опубликовал фото с последствием взрыва.
Так выглядит дым из Бахчисарайского водохранилища в сторону Севастополя.
В Бахчисарае тоже слышали взрыв, сообщил источник канала. От города до Севастополя расстояние около 5 км.
Также "гриб" от взрыва был виден и из центра Севастополя, сообщили источники ресурса.
Появилось второе фото взрыва. Ресурс предполагает, что взрыв произошел на Севастопольской ТЭЦ.
Ресурс оккупантов распространил видео якобы с места происшествия.
На нем скрыли локацию, но виден столб дыма.
Связанный с украинскими военными анонимный Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщает, что взрыв был в Сахарной Головке, поселке, ставшем частью Севастополя.
Также он добавляет еще одно фото взрыва.
В сети распространяется еще одно фото, как утверждается, с места происшествия.
Оккупационный гауляйтер города Развожаев заявил, что взрыв произошел якобы в результате сбития БПЛА в районе горы Кара-Кобы.
Якобы в результате вспыхнула трава и кустарники.
Связанные с силовиками РФ ресурсы утверждают, что удар мог быть по военным складам в районе Сахарной Головки.
Пока нет возможности проверить эту информацию.
- Ранее сообщалось о взрыве в районе железнодорожного вокзала во временно оккупированном Донецке.
- 29 июля неподалеку временно оккупированного Севастополя вечером 28 июля взорвали склад с боеприпасами.
- 16 июля российские оккупанты заявили об "атаке беспилотников" на Севастополь.
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