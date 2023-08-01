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В оккупированном Севастополе произошел взрыв в районе российских складов: фото и видео

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 18:35
В оккупированном Севастополе произошел взрыв в районе российских складов: фото и видео - Фото
Севастополь (Скриншот с видео)
дополнено

Во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв, после него виден столб дыма. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и ресурсы оккупантов.

Украинские ресурсы и оккупанты пишут, что взрыв произошел в районе поселка Сахарная Головка.

Радио Свобода сообщает, что в поселке Сахарная Головка расположена ТЭЦ, а также четыре склада оружия, боеприпасов, техники и военного имущества РФ.

Сахарная Головка та Кара-Коба на карте

Исследователь Status-6 утверждает, что место взрыва – воинская часть 63876-P.

Там находится арсенал 758-го логистического центра Черноморского флота РФ.

Украинский ресурс Крымский ветер опубликовал фото с последствием взрыва.

Так выглядит дым из Бахчисарайского водохранилища в сторону Севастополя.

В Бахчисарае тоже слышали взрыв, сообщил источник канала. От города до Севастополя расстояние около 5 км.

Фото: Кримський вітер

Также "гриб" от взрыва был виден и из центра Севастополя, сообщили источники ресурса.

Появилось второе фото взрыва. Ресурс предполагает, что взрыв произошел на Севастопольской ТЭЦ.

Фото: Кримський вітер

Ресурс оккупантов распространил видео якобы с места происшествия.

На нем скрыли локацию, но виден столб дыма.

Связанный с украинскими военными анонимный Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщает, что взрыв был в Сахарной Головке, поселке, ставшем частью Севастополя.

Также он добавляет еще одно фото взрыва.

Фото: Telegram

В сети распространяется еще одно фото, как утверждается, с места происшествия.

Фото: Telegram

Оккупационный гауляйтер города Развожаев заявил, что взрыв произошел якобы в результате сбития БПЛА в районе горы Кара-Кобы.

Якобы в результате вспыхнула трава и кустарники.

Связанные с силовиками РФ ресурсы утверждают, что удар мог быть по военным складам в районе Сахарной Головки.

Пока нет возможности проверить эту информацию.

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Артём Джерипа
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войнавзрывКрымсевастополь
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