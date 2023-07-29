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Крым. Под Севастополем подорвали склад БК россиян, там дислоцируется 810 бригада — видео видео

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29.07.2023, 11:36
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В Казачьей бухте неподалеку от временно оккупированного Севастополя вечером 28 июля подорвали склад с боеприпасами. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Разведчики заявляют, что около 22:00 28 июля в Казачьей бухте взорвался склад боеприпасов оккупантов. 

Отмечается, что свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боекомплекта россиян — на место приехали сколько машин скорой помощи и полиции. 

ГУР уточняет, что в районе Казачьей бухты дислоцирована 810 отдельная бригада морской пехоты армии РФ, взрыв боеприпасов случился в результате диверсии. 

Читайте также: План Залужного. Как Украина уничтожает военные склады в Крыму, готовя россиян к поражению

Дмитрий Гриниченко
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