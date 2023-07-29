В Казачьей бухте неподалеку от временно оккупированного Севастополя вечером 28 июля подорвали склад с боеприпасами. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики заявляют, что около 22:00 28 июля в Казачьей бухте взорвался склад боеприпасов оккупантов.
Отмечается, что свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боекомплекта россиян — на место приехали сколько машин скорой помощи и полиции.
ГУР уточняет, что в районе Казачьей бухты дислоцирована 810 отдельная бригада морской пехоты армии РФ, взрыв боеприпасов случился в результате диверсии.
- 22 июля 2023 Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и нефтебазу в районе Октябрьского.
- 24 июля был поражен склад с боеприпасами в районе Веселого.
- Оба склада находились вдоль критической для оккупантов железнодорожной ветки Симферополь-Джанкой.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны продолжат наносить удары по временно оккупированному Крыму и Керченскому мосту.
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