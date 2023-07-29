Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
У Козачій бухті неподалік тимчасово окупованого Севастополя ввечері 28 липня підірвали склад із боєприпасами. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
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Розвідники заявляють, що близько 22:00 28 липня у Козачій бухті вибухнув склад боєприпасів окупантів.
Зазначається, що свідки чули два вибухи та звуки подальшої детонації боєкомплекту росіян — на місце приїхали кілька машин швидкої допомоги та поліції.
ГУР уточнює, що в районі Козачої бухти дислоковано 810 окрему бригаду морської піхоти армії РФ, вибух боєприпасів стався в результаті диверсії.
- 22 липня 2023 року Сили оборони України знищили склад боєприпасів та нафтобазу в районі Жовтневого.
- 24 липня було уражено склад із боєприпасами в районі Веселого.
- Обидва склади були уздовж критичної для окупантів залізничної гілки Сімферополь-Джанкой.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони продовжать завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту.
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