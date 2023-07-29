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Крим. Під Севастополем підірвали склад боєприпасів росіян, там дислокується 810 бригада — відео ГУР видео

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29.07.2023, 11:36
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У Козачій бухті неподалік тимчасово окупованого Севастополя ввечері 28 липня підірвали склад із боєприпасами. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Розвідники заявляють, що близько 22:00 28 липня у Козачій бухті вибухнув склад боєприпасів окупантів.

Зазначається, що свідки чули два вибухи та звуки подальшої детонації боєкомплекту росіян — на місце приїхали кілька машин швидкої допомоги та поліції.

ГУР уточнює, що в районі Козачої бухти дислоковано 810 окрему бригаду морської піхоти армії РФ, вибух боєприпасів стався в результаті диверсії.

Читайте також: План Залужного. Як Україна знищує військові склади у Криму, готуючи росіян до поразки

Дмитро Гриниченко
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