У Козачій бухті неподалік тимчасово окупованого Севастополя ввечері 28 липня підірвали склад із боєприпасами. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Розвідники заявляють, що близько 22:00 28 липня у Козачій бухті вибухнув склад боєприпасів окупантів.

Зазначається, що свідки чули два вибухи та звуки подальшої детонації боєкомплекту росіян — на місце приїхали кілька машин швидкої допомоги та поліції.

ГУР уточнює, що в районі Козачої бухти дислоковано 810 окрему бригаду морської піхоти армії РФ, вибух боєприпасів стався в результаті диверсії.

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