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HIMARS ударил по пяти подразделениям россиян на оккупированном острове Джарылгач – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 17:34
Видео: Центр национального сопротивления
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Артиллерийская ракетная система HIMARS ударила по российским захватчикам на острове Джарылгач во временно оккупированной Херсонской области. Видео распространил Центр национального сопротивления.

На видео видно построение пяти подразделений российской пехоты на острове.

Украинские защитники нанесли по каждой из групп оккупантов удар ракетами HIMARS.

Оккупанты пытались скрыться в кустах и тренировочных окопах, однако прямо туда попадает ракета.

Расстояние от Джарылгача до ближайших контролируемых Украиной территорий составляет ~70 км. От косы острова – около 60 км.

Джарилгач на карте deepstate

Читайте также: ВСУ по HIMARS ударили по дивизии ВС РФ, которая два часа ждала выступления генерала, пишут z-блоггеры

Артём Джерипа
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войнаХерсоностровHIMARSДжарылгач
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