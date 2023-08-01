Артиллерийская ракетная система HIMARS ударила по российским захватчикам на острове Джарылгач во временно оккупированной Херсонской области. Видео распространил Центр национального сопротивления.

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На видео видно построение пяти подразделений российской пехоты на острове.

Украинские защитники нанесли по каждой из групп оккупантов удар ракетами HIMARS.

Оккупанты пытались скрыться в кустах и тренировочных окопах, однако прямо туда попадает ракета.

Расстояние от Джарылгача до ближайших контролируемых Украиной территорий составляет ~70 км. От косы острова – около 60 км.

19 мая Генштаб ВСУ сообщал, что российские захватчики обустроили военный полигон на временно оккупированном острове Джарылгач в Херсонской области. Также оккупанты построили песчаную насыпь, соединившую остров с материком.

В июле появилось видео с уничтожением системой HIMARS техники российских захватчиков: 2С1 "Гвоздика", БМ-21 "Град" и 2С5 "Гиацинт-С".

Бойцы сил специальных операций вместе с артиллеристами уничтожили 9 единиц российской техники: РЭБ, РЛС, гаубицу, "Град", БМП и системы наблюдения на Бахмутском направлении.

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