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HIMARS вдарив по п'ятьох підрозділах росіян на окупованому острові Джарилгач – відео видео

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 17:34
Відео: Центр національного спротиву
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Артилерійська ракетна система HIMARS вдарила по російських загарбниках на острові Джарилгач на тимчасово окупованій Херсонщині. Відео поширив Центр національного спротиву.

На відео видно шикування п'яти підрозділів російської піхоти на острові.

Українські захисники завдали по кожній з груп окупантів удару ракетами HIMARS.

Окупанти намагалися сховатись у кущах та тренувальних окопах, проте прямо туди влучає ракета.

Відстань від Джарилгача до найближчих контрольованих Україною територій становить 70 км. Від коси острова – близько 60 км.

Джарилгач на карті deepstate

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Артем Джеріпа
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