Артилерійська ракетна система HIMARS вдарила по російських загарбниках на острові Джарилгач на тимчасово окупованій Херсонщині. Відео поширив Центр національного спротиву.

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На відео видно шикування п'яти підрозділів російської піхоти на острові.

Українські захисники завдали по кожній з груп окупантів удару ракетами HIMARS.

Окупанти намагалися сховатись у кущах та тренувальних окопах, проте прямо туди влучає ракета.

Відстань від Джарилгача до найближчих контрольованих Україною територій становить 70 км. Від коси острова – близько 60 км.

19 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські загарбники облаштували військовий полігон на тимчасово окупованому острові Джарилгач на Херсонщині. Також окупанти збудували піщаний насип, який з'єднав острів з материком.

У липні з'явилося відео зі знищенням системою HIMARS техніки російських загарбників: 2С1 "Гвоздика", БМ-21 "Град" та 2С5 "Гіацинт-С.

Бійці Сил спеціальних операцій разом з артилеристами знищили 9 одиниць російської техніки: РЕБ, РЛС, гаубицю, "Град", БМП та системи спостереження на Бахмутському напрямку.

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