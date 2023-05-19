Росія штурмує Бахмут, поставила військову базу на острові-заповіднику Джарилгач – Генштаб

Окупанти, як і раніше, зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, там за добу сталося 70 бойових зіткнень. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

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Генштаб зазначає, що найзапекліші бої зараз тривають за Бахмут та Мар'їнку.

На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує наступальні дії, точаться важкі бої за Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Білої Гори.

Минулої доби противник завдав шість ракетних і 51 авіаційний удар, понад 30 обстрілів з РСЗВ. Зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Кривому Розі Дніпропетровської області, Степногірську Запорізької області та Бериславі Херсонської області є загиблі та поранені серед цивільних.

Генштаб попереджає: зберігається висока ймовірність нанесення Росією ракетних та авіаударів по всій території України.

Росіяни збудували піщаний насип, який з'єднав острів Джарилгач (розташований біля узбережжя навпроти тимчасово окупованого Скадовська. – Ред.) з материком. На острові, що має статус природного парку, облаштований військовий полігон.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки та чотири удари по ЗРК противника. Ракетники та артилерія вразили пункт управління, шість районів зосередження озброєнь та військової техніки, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях та шість станцій РЕБ.

Сьогодні спікер Східного напрямку ЗСУ Сергій Череватий сказав, що на Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися ще на 500 метрів і "можна говорити про перехоплення ініціативи".

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