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Россия штурмует Бахмут, поставила военную базу на острове-заповеднике Джарылгач – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 19:06
Россия штурмует Бахмут, поставила военную базу на острове-заповеднике Джарылгач – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Оккупанты по-прежнему сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там за сутки произошло 70 боевых столкновений. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб отмечает, что самые ожесточенные бои сейчас идут за Бахмут и Марьинку.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает наступательные действия, идут тяжелые бои за Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Белой Горы.

За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 51 авиационный удар, более 30 обстрелов из РСЗО. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В  Кривом Роге Днепропетровской области, Степногорске Запорожской области и Бериславе Херсонской области есть погибшие и раненые среди гражданских.

Генштаб предупреждает: сохраняется высокая вероятность нанесения Россией ракетных и авиаударов по всей территории Украины.

Россияне построили песчаную насыпь, которая соединила остров Джарылгач (расположен у побережья напротив временно оккупированного Скадовска. – Ред.) с материком. На острове, который имеет статус природного парка, обустроен военный полигон. 

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре удара по ЗРК противника. Ракетчики и артиллерия поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения вооружений и военной техники, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и шесть станций РЭБ.

  • Сегодня спикер Восточного направления ВСУ Сергей Череватый сказал, что на Бахмутском направлении Силы обороны за сутки продвинулись еще на 500 метров и "можно говорить о перехвате инициативы". 
Сергей Бережной
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