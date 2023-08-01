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В окупованому Севастополі стався вибух у районі російських складів: фото та відео

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 18:35
В окупованому Севастополі стався вибух у районі російських складів: фото та відео - Фото
Севастополь (Скриншот із відео)
доповнено

У тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, після нього видно стовб диму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ресурси окупантів.

Українські ресурси та окупанти пишуть, що вибух стався у районі селища Сахарна Головка.

Радіо Свобода повідомляє, що у селищі Сахарна Головка розташована ТЕЦ, а також чотири склади зброї, боєприпасів, техніки та військового майна РФ.

Сахарна Головка та Кара-Коба на карті

Дослідник Status-6 стверджує, що місце вибуху — військова частина 63876-P.

Там знаходиться арсенал 758-го логістичного центру Чорноморського флоту РФ.

Український ресурс Кримський вітер опублікував фото з наслідком вибуху.

Так виглядає дим із Бахчисарайського водосховища у бік Севастополя.

У Бахчисараї теж чули вибух, повідомило джерело каналу. Від міста до Севастополя відстань близько 5 км.

Фото: Кримський вітер

Також "гриб" від вибуху було видно і з центру Севастополя, повідомили джерела ресурсу.

З'явилось друге фото вибуху. Ресурс припускає, що вибух був на Севастопольській ТЕЦ.

Фото: Кримський вітер

Ресурс окупантів поширив відео нібито з місця події.

На ньому приховали локацію, але видно стовп диму.

Пов'язаний з українськими військовими анонімний Telegram-канал "Николаевский Ванёк" повідомляє, що вибух був у Сахарній Головці, селищі, що стало частиною Севастополя.

Також він додає ще одне фото вибуху.

Фото: Telegram

Мережею шириться ще одне фото, як стверджується, з місця події.

Фото: Telegram

Окупаційний гауляйтер міста Развожаєв заявив, що вибух відбувся нібито унаслідок збиття БПЛА у районі гори Кара-Коби.

Буцімто унаслідок цього спалахнула трава та чагарники.

Пов'язані із силовиками РФ ресурси стверджують, що удар міг бути по військових складах в районі Сахарної Головки.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

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Артем Джеріпа
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