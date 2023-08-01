В окупованому Севастополі стався вибух у районі російських складів: фото та відео
У тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, після нього видно стовб диму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ресурси окупантів.
Українські ресурси та окупанти пишуть, що вибух стався у районі селища Сахарна Головка.
Радіо Свобода повідомляє, що у селищі Сахарна Головка розташована ТЕЦ, а також чотири склади зброї, боєприпасів, техніки та військового майна РФ.
Дослідник Status-6 стверджує, що місце вибуху — військова частина 63876-P.
Там знаходиться арсенал 758-го логістичного центру Чорноморського флоту РФ.
Український ресурс Кримський вітер опублікував фото з наслідком вибуху.
Так виглядає дим із Бахчисарайського водосховища у бік Севастополя.
У Бахчисараї теж чули вибух, повідомило джерело каналу. Від міста до Севастополя відстань близько 5 км.
Також "гриб" від вибуху було видно і з центру Севастополя, повідомили джерела ресурсу.
З'явилось друге фото вибуху. Ресурс припускає, що вибух був на Севастопольській ТЕЦ.
Ресурс окупантів поширив відео нібито з місця події.
На ньому приховали локацію, але видно стовп диму.
Пов'язаний з українськими військовими анонімний Telegram-канал "Николаевский Ванёк" повідомляє, що вибух був у Сахарній Головці, селищі, що стало частиною Севастополя.
Також він додає ще одне фото вибуху.
Мережею шириться ще одне фото, як стверджується, з місця події.
Окупаційний гауляйтер міста Развожаєв заявив, що вибух відбувся нібито унаслідок збиття БПЛА у районі гори Кара-Коби.
Буцімто унаслідок цього спалахнула трава та чагарники.
Пов'язані із силовиками РФ ресурси стверджують, що удар міг бути по військових складах в районі Сахарної Головки.
Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.
- Раніше повідомлялось про вибух у районі залізничного вокзалу у тимчасово окупованому Донецьку.
- Ввечері 28 липня неподалік тимчасово окупованого Севастополя підірвали склад із боєприпасами.
- 16 липня російські окупанти заявили про "атаку безпілотників" на Севастополь.
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