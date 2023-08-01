У тимчасово окупованому Донецьку приліт в районі залізничного вокзалу – фото, мапа
01.08.2023, 17:00
Донецький вокзал (Фото: Андрій Бутко)
У тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух у районі залізничного вокзалу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та роспропаганда.
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Повідомляється про приліт в окупованому місті.
Також у соцмережах публікують фото нібито з місця події.
На ньому видно темний дим позаду будинків.
Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.
Донецький залізничний вокзал розташований у північній частині міста в Київському районі.
Відстань від станції до найближчих контрольованих Україною територій становить близько 5 км.
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