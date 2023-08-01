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У тимчасово окупованому Донецьку приліт в районі залізничного вокзалу – фото, мапа

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01.08.2023, 17:00
У тимчасово окупованому Донецьку приліт в районі залізничного вокзалу – фото, мапа - Фото
Донецький вокзал (Фото: Андрій Бутко)

У тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух у районі залізничного вокзалу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та роспропаганда.

Повідомляється про приліт в окупованому місті.

Також у соцмережах публікують фото нібито з місця події.

На ньому видно темний дим позаду будинків.

Фото: Telegram

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

Донецький залізничний вокзал розташований у північній частині міста в Київському районі.

Відстань від станції до найближчих контрольованих Україною територій становить близько 5 км.

Донецький вокзал на мапі deepstate
  • 29 липня повідомлялось про вибухи та детонацію у тимчасово окупованому Донецьку.
  • Вечір 4 липня 2023 року в окупованій Макіївці поряд із Донецьком пройшов із потужними вибухами – відео "грибу".
  • 13 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, місцеві жителі повідомляли про "приліт" в районі заводу "Топаз" на північному заході міста.

Дивіться також: Момент прильоту по центру Таганрога – відео з автореєстратора

Артем Джеріпа
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війнапропагандадонецькприліт
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