У тимчасово окупованому Донецьку приліт в районі залізничного вокзалу – фото, мапа

У тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух у районі залізничного вокзалу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та роспропаганда.

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Повідомляється про приліт в окупованому місті.

Також у соцмережах публікують фото нібито з місця події.

На ньому видно темний дим позаду будинків.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

Донецький залізничний вокзал розташований у північній частині міста в Київському районі.

Відстань від станції до найближчих контрольованих Україною територій становить близько 5 км.

29 липня повідомлялось про вибухи та детонацію у тимчасово окупованому Донецьку.

Вечір 4 липня 2023 року в окупованій Макіївці поряд із Донецьком пройшов із потужними вибухами – відео "грибу".

13 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, місцеві жителі повідомляли про "приліт" в районі заводу "Топаз" на північному заході міста.

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