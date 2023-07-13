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Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків видео

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13.07.2023, 15:04
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13 липня, близько 14:20, у тимчасово окупованому Росією Донецьку пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про "приліт" в районі заводу "Топаз" на північному заході міста.

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Російські окупанти традиційно повідомили, що "ППО збила цілі".

Подробиць інциденту наразі немає.

Державна акціонерна холдингова компанія "Топаз" спеціалізувалася на розробці та виробництві складних радіотехнічних систем і комплексів, зокрема унікальних комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем протиповітряної оборони – наприклад, станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга". З 2014 року виробництво деяких зразків техніки перенесене до "Іскри".

Територію промзони "Топазу" окупанти неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу.

Вночі 13 липня Росія вдарила ракетами "Калібр" під Хмельницьким, був також пуск із "Іскандеру". Київ збивав дрони: уламки вбили людину у зруйнованій квартирі.

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Дивіться відео: По окупантах у Донецьку та області завдали удару, можливо, авіабомбами JDAM

Євген Пилипенко
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