Атака Росії на Київ. Рятувальники показали наслідки нічного нальоту "шахедів" — фото

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки нальоту дронів-камікадзе Shahed-136 на Київ у ніч проти 13 липня. Відповідні фото опублікувала пресслужба ДСНС.

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За словами рятувальників, зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах столиці. За однією адресою було ліквідовано пожежу на балконі п'ятого поверху 16-поверхового будинку. Двоє людей отруїлися продуктами горіння, від госпіталізації відмовилися, також тут було врятовано та евакуйовано одну людину.

В іншому місці уламки пошкодили фасад 25-поверхового будинку без загоряння, двоє людей отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

Ще за однією адресою спалахнула одноповерхова закинута будівля з поширенням вогню на дах, пожежа була згашена. Також рятувальники ліквідували спалах уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

За іншими адресами пожеж не було. Залучено 95 рятувальників та 19 одиниць техніки.

Учора, 12 липня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що знає причини, чому США не дають Україні ракети з радіусом 300 км – але не розкриє це.

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