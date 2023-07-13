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Новини | Ракети "Калібр" вдарили під Хмельницьким – працювала ППО. Київ збиває Shahed-136, падають уламки

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 01:17
Ракети
Пуск ракети Калібр (скриншот)

Російські терористи в ніч проти 13 липня з акваторії Чорного моря завдали ударів по Хмельниччині крилатими ракетами "Калібр". Також у деяких областях – тривога через Shahed-136 окупантів, дрони-камікадзе збивають над Києвом.

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01:11–01:12. Вибухи чули у передмісті Хмельницького (співрозмовник LIGA.net у місті та місцеві пабліки). Офіційної інформації наразі немає.

01:15. Після вибухів кілька хвилин тому – тиша.

01:24. Віддалені вибухи чує околиця Києва. Військові підтвердили – працюють по "шахедах".

01:32. Видно роботу ППО над Києвом. Вибухи.

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01:33. Збили над столицею. Феєрверк із "шахеду" терористів.

01:35. І ще два перехоплення.

01:44. Вже хвилин десять тиша у столиці. Цю зграю іранських летючих боєприпасів, ймовірно, приземлили.

01:46. В Солом'янському районі Києва ймовірне падіння уламків. Додаткової інформації поки немає.

01:52. Хмельницька область та Київ "передали естафету" Запоріжжю – місцеві жителі чули два вибухи. Причина невідома.

01:54. Мер Києва Кличко написав, що в столиці кілька викликів екстрених служб - у Соломʼянському, Шевченківському (на 5-й поверх багатоповерхівки), Подільському та Дарницькому (попередньо на техповерх багатоповерхівки) районах.

02:03. Місцеві пабліки цієї ночі повідомляли також про "стрілкотню" та/або вибухи в Київській, Чернігівській та Миколаївській областях. Можливо, це була робота мобільних груп з "шахедів", але через відсутність джерел на місцях та офіційної інформації підтвердити це поки не можемо.

02:05. Столичний мер повідомив, що у Дарницькому р-ні уламки пошкодили фасад житлового будинку на рівні техповерху. Попередньо, є травмовані. У Шевченківському - загоряння на балконі багатоквартирного будинку.

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Учора, 12 липня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що знає причини, чому США не дають Україні ракети з радіусом 300 км – але не розкриє це.

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Євген Пилипенко
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