"Я знаю причини". Кулеба не може сказати, чи Україна отримає американські ракети ATACMS
Сполучені Штати поки не передали Силам оборони України балістичні ракети ATACMS не "навмисно", а тому, що на те є певні причини, про які публічно не можна говорити. Так в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував відсутність рішення щодо ATACMS міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
На запитання, чи отримають ЗСУ ці ракети, глава МЗС відповів: "Не знаю поки що".
"Я знаю деякі причини, чому США ще не ухвалили це рішення. Вони є доволі об'єктивними. Ми з ними працюємо", – додав він.
За його словами, США ухвалюють рішення про надання Україні "деяких інших" типів зброї, і це "дуже складні рішення".
"А вони їх ухвалюють, менше з тим. Я можу сказати тільки, що я не вважаю, що рішення по ATACMS навмисно не ухвалюють. Я не бачу цього. Там є певні проблеми, є певні аспекти, для яких потрібно знайти рішення для того, щоб це було надано", – наголосив Кулеба.
Читайте також: Франція вже дала Україні 50 ракет SCALP – ЗМІ
Він зазначив, що "язик не повертається" критикувати США за ненадання будь-якого типу озброєнь, тому що Вашингтон і так багато робить для Сил оборони.
- Ще в лютому 2023 року у Пентагоні заявляли, що у них "немає зайвих" ATACMS. На цьому тлі у квітні Пентагон повідомив, що схвалено потенційний продаж ATACMS для Марокко.
- Наприкінці червня глава МЗС Кулеба заявив, що вся зброя, на яку Україна очікувала від Заходу, вже "розблокована", крім ATACMS.
- Україна просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus, але міністр оборони Пісторіус каже, що Берлін "дуже обережний" щодо цього, хоча Британія вже давно передає аналогічні Storm Shadow.
Коментарі