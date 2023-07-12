"Я знаю причини". Кулеба не може сказати, чи Україна отримає американські ракети ATACMS

Сполучені Штати поки не передали Силам оборони України балістичні ракети ATACMS не "навмисно", а тому, що на те є певні причини, про які публічно не можна говорити. Так в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував відсутність рішення щодо ATACMS міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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На запитання, чи отримають ЗСУ ці ракети, глава МЗС відповів: "Не знаю поки що".

"Я знаю деякі причини, чому США ще не ухвалили це рішення. Вони є доволі об'єктивними. Ми з ними працюємо", – додав він.

ДОВІДКА. ATACMS (Army TACtical Missile System) – американська оперативно-тактична балістична ракета розробки Lockheed Martin. Для запуску призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS, LRU M270 та MARS II. Різні модифікації мають дальність стрільби від 165 до 310 км, тобто, можуть вражати цілі на відстані, що більш ніж утричі перевищує дальність реактивних снарядів GMLRS, . ATACMS (Army TACtical Missile System) – американська оперативно-тактична балістична ракета розробки Lockheed Martin. Для запуску призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS, LRU M270 та MARS II. Різні модифікації мають дальність стрільби від 165 до 310 км, тобто, можуть вражати цілі на відстані, що більш ніж утричі перевищує дальність реактивних снарядів GMLRS, що є на озброєнні ЗСУ. Несуть 227-кілограмову унітарну боєголовку (б/год у 2,5 раза більше проти GMLRS). Є інші модифікації.

За його словами, США ухвалюють рішення про надання Україні "деяких інших" типів зброї, і це "дуже складні рішення".

"А вони їх ухвалюють, менше з тим. Я можу сказати тільки, що я не вважаю, що рішення по ATACMS навмисно не ухвалюють. Я не бачу цього. Там є певні проблеми, є певні аспекти, для яких потрібно знайти рішення для того, щоб це було надано", – наголосив Кулеба.

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Він зазначив, що "язик не повертається" критикувати США за ненадання будь-якого типу озброєнь, тому що Вашингтон і так багато робить для Сил оборони.

Ще в лютому 2023 року у Пентагоні заявляли, що у них "немає зайвих" ATACMS. На цьому тлі у квітні Пентагон повідомив, що схвалено потенційний продаж ATACMS для Марокко.

Наприкінці червня глава МЗС Кулеба заявив, що вся зброя, на яку Україна очікувала від Заходу, вже "розблокована", крім ATACMS.

Україна просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus, але міністр оборони Пісторіус каже, що Берлін "дуже обережний" щодо цього, хоча Британія вже давно передає аналогічні Storm Shadow.

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