"Я знаю причины". Кулеба не может сказать, получит ли Украина американские ракеты ATACMS
Соединенные Штаты пока не передали Силам обороны Украины баллистические ракеты ATACMS не "намеренно", а потому, что на то есть определенные причины, о которых публично не говорится. Так в интервью Радио Свобода прокомментировал отсутствие решения по ATACMS министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
На вопрос, получат ли ВСУ эти ракеты, глава МИД ответил: "Пока не знаю".
"Я знаю некоторые причины, почему США еще не приняли это решение. Они достаточно объективны. Мы с ними работаем", – добавил он.
По его словам, США принимают решение о предоставлении Украине "некоторых других" типов оружия, и это "очень сложные решения".
"А они их принимают, тем не менее. Я могу сказать только, что я не считаю, что решения по ATACMS намеренно не принимаются. Я этого не вижу. Там есть определенные проблемы, есть определенные аспекты, для которых нужно найти решение, чтобы это было предоставлено", – подчеркнул Кулеба.
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Он отметил, что "язык не поворачивается" критиковать США за непредоставление какого-либо типа вооружений, потому что Вашингтон и так много делает для Сил обороны.
- Еще в феврале 2023 года в Пентагоне заявляли, что у них "нет лишних" ATACMS. На этом фоне в апреле Пентагон сообщил, что одобрена потенциальная продажа ATACMS для Марокко.
- В конце июня глава МИД Кулеба заявил, что все оружие, которое Украина ожидала получить от Запада, уже "разблокировано", кроме ATACMS.
- Украина просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, но министр обороны Писториус говорит, что Берлин "очень осторожен" на этот счет, хотя Британия уже давно передает аналогичные Storm Shadow.
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