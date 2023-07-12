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"Я знаю причины". Кулеба не может сказать, получит ли Украина американские ракеты ATACMS

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 12:46
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (фото — Twitter главы МИД)

Соединенные Штаты пока не передали Силам обороны Украины баллистические ракеты ATACMS не "намеренно", а потому, что на то есть определенные причины, о которых публично не говорится. Так в интервью Радио Свобода прокомментировал отсутствие решения по ATACMS министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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На вопрос, получат ли ВСУ эти ракеты, глава МИД ответил: "Пока не знаю".

"Я знаю некоторые причины, почему США еще не приняли это решение. Они достаточно объективны. Мы с ними работаем", – добавил он.

СПРАВКА. ATACMS (Army TACtical Missile System) — американская оперативно-тактическая баллистическая ракета разработки Lockheed Martin. Для запуска предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS, LRU M270 и MARS II. Разные модификации имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км, то есть, могут поражать цели на расстоянии, более чем в три раза превышающем дальность имеющихся на вооружении ВСУ реактивных снарядов GMLRS. Несут 227-килограммовую унитарную боеголовку (б/ч в 2,5 раза больше, чем у GMLRS). Есть и другие модификации.

По его словам, США принимают решение о предоставлении Украине "некоторых других" типов оружия, и это "очень сложные решения".

"А они их принимают, тем не менее. Я могу сказать только, что я не считаю, что решения по ATACMS намеренно не принимаются. Я этого не вижу. Там есть определенные проблемы, есть определенные аспекты, для которых нужно найти решение, чтобы это было предоставлено", – подчеркнул Кулеба.

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Он отметил, что "язык не поворачивается" критиковать США за непредоставление какого-либо типа вооружений, потому что Вашингтон и так много делает для Сил обороны.

  • Еще в феврале 2023 года в Пентагоне заявляли, что у них "нет лишних" ATACMS. На этом фоне в апреле Пентагон сообщил, что одобрена потенциальная продажа ATACMS для Марокко.
  • В конце июня глава МИД Кулеба заявил, что все оружие, которое Украина ожидала получить от Запада, уже "разблокировано", кроме ATACMS.
  • Украина просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, но министр обороны Писториус говорит, что Берлин "очень осторожен" на этот счет, хотя Британия уже давно передает аналогичные Storm Shadow.
Евгений Пилипенко
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