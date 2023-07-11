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Франция уже дала Украине несколько ракет SCALP, по России стрелять нельзя – AFP, France 24

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 15:59
Франция уже дала Украине несколько ракет SCALP, по России стрелять нельзя – AFP, France 24 - Фото
Фото: flickr/aeropassion

Франция уже передала Украине несколько дальнобойных ракет SCALP, украинские войска смогут использовать SCALP только в пределах международно признанных границ Украины. Об этом сообщают AFP и France 24 со ссылкой на источники.

Как отмечается, Франция уже поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности SCALP.

Чиновник не сообщил, сколько SCALP было отправлено.

"Первые ракеты были поставлены, когда об этом объявил президент", – сказал источник на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ракеты SCALP будут интегрированы в незападные боевые самолеты.

Ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии до 250 км, будут использоваться только в пределах международно признанных границ Украины, сообщил источник.

Источник добавил, что в Париже не считают поставки SCALP эскалацией, учитывая, что Россия запускала ракеты с гораздо большей дальностью.

ДОПОЛНЕНО в 16:30. Французский дипломатический источник сообщил Reuters, что речь идет о 50 ракетах SCALP, произведенных европейским производителем MBDA.

СПРАВКА. Storm Shadow/SCALP принадлежит к относительно новым крылатым ракетам класса "воздух – земля". Дальность этой ракеты – более 250 км. Ее прямое предназначение – уничтожение стационарных целей, защищающих системы ПВО. При этом ракета почти не видна для радаров. Крылатая ракета SCALP летает на относительно малой высоте и повторяет ландшафт поверхности земли. Имеет боевую часть до 450 кг.
  • Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что его страна приняла решение передать Украине дальнобойные ракеты для поддержки контрнаступления Сил обороны.

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Наталья Медведева
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