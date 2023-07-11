Франция уже дала Украине несколько ракет SCALP, по России стрелять нельзя – AFP, France 24

Франция уже передала Украине несколько дальнобойных ракет SCALP, украинские войска смогут использовать SCALP только в пределах международно признанных границ Украины. Об этом сообщают AFP и France 24 со ссылкой на источники.

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Как отмечается, Франция уже поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности SCALP.

Чиновник не сообщил, сколько SCALP было отправлено.

"Первые ракеты были поставлены, когда об этом объявил президент", – сказал источник на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ракеты SCALP будут интегрированы в незападные боевые самолеты.

Ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии до 250 км, будут использоваться только в пределах международно признанных границ Украины, сообщил источник.

Источник добавил, что в Париже не считают поставки SCALP эскалацией, учитывая, что Россия запускала ракеты с гораздо большей дальностью.

ДОПОЛНЕНО в 16:30. Французский дипломатический источник сообщил Reuters, что речь идет о 50 ракетах SCALP, произведенных европейским производителем MBDA.

СПРАВКА. Storm Shadow/SCALP принадлежит к относительно новым крылатым ракетам класса "воздух – земля". Дальность этой ракеты – более 250 км. Ее прямое предназначение – уничтожение стационарных целей, защищающих системы ПВО. При этом ракета почти не видна для радаров. Крылатая ракета SCALP летает на относительно малой высоте и повторяет ландшафт поверхности земли. Имеет боевую часть до 450 кг.

Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что его страна приняла решение передать Украине дальнобойные ракеты для поддержки контрнаступления Сил обороны.

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