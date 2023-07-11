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Франція вже дала Україні кілька ракет SCALP, по Росії стріляти не можна – AFP, France 24

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 15:59
Франція вже дала Україні кілька ракет SCALP, по Росії стріляти не можна – AFP, France 24 - Фото
Фото: flickr/aeropassion

Франція вже передала Україні кілька далекобійних ракет SCALP, українські війська зможуть використовувати SCALP лише у межах міжнародно визнаних кордонів України. Про це повідомляють AFP та France 24 з посиланням на джерела.

Як повідомляється, Франція вже поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності SCALP. 

Чиновник не сказав, скільки SCALP було надіслано.

"Перші ракети були поставлені, коли про це оголосив президент", – сказало джерело на саміті НАТО у Вільнюсі.

Ракети SCALP будуть інтегровані у незахідні бойові літаки.

Ракети, які можуть вражати цілі на відстані до 250 км, будуть використовуватись лише в межах міжнародно визнаних кордонів України, повідомило джерело.

Джерело додало, що в Парижі не вважають постачання SCALP ескалацією, з огляду на те, що Росія запускала ракети зі значно більшою дальністю.

ДОПОВНЕНО о 16:30. Французьке дипломатичне джерело повідомило Reuters, що йдеться про 50 ракет SCALP, вироблених європейським виробником MBDA.

ДОВІДКА. Storm Shadow/SCALP належить до відносно нових крилатих ракет класу "повітря – земля". Дальність цієї ракети – понад 250 км. Її пряме призначення – знищення стаціонарних цілей, які захищають системи ППО. Водночас ракета майже не помітна для радарів. Крилата ракета SCALP літає на відносно малій висоті й повторює ландшафт поверхні землі. Має бойову частину до 450 кг.
  • Раніше сьогодні президент Франції Еммануель Макрон на відкритті саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що його країна вирішила передати Україні далекобійні ракети для підтримки контрнаступу Сил оборони.

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Наталія Медведєва
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