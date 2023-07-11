Франція вже дала Україні кілька ракет SCALP, по Росії стріляти не можна – AFP, France 24

Франція вже передала Україні кілька далекобійних ракет SCALP, українські війська зможуть використовувати SCALP лише у межах міжнародно визнаних кордонів України. Про це повідомляють AFP та France 24 з посиланням на джерела.

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Як повідомляється, Франція вже поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності SCALP.

Чиновник не сказав, скільки SCALP було надіслано.

"Перші ракети були поставлені, коли про це оголосив президент", – сказало джерело на саміті НАТО у Вільнюсі.

Ракети SCALP будуть інтегровані у незахідні бойові літаки.

Ракети, які можуть вражати цілі на відстані до 250 км, будуть використовуватись лише в межах міжнародно визнаних кордонів України, повідомило джерело.

Джерело додало, що в Парижі не вважають постачання SCALP ескалацією, з огляду на те, що Росія запускала ракети зі значно більшою дальністю.

ДОПОВНЕНО о 16:30. Французьке дипломатичне джерело повідомило Reuters, що йдеться про 50 ракет SCALP, вироблених європейським виробником MBDA.

ДОВІДКА. Storm Shadow/SCALP належить до відносно нових крилатих ракет класу "повітря – земля". Дальність цієї ракети – понад 250 км. Її пряме призначення – знищення стаціонарних цілей, які захищають системи ППО. Водночас ракета майже не помітна для радарів. Крилата ракета SCALP літає на відносно малій висоті й повторює ландшафт поверхні землі. Має бойову частину до 450 кг.

Раніше сьогодні президент Франції Еммануель Макрон на відкритті саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що його країна вирішила передати Україні далекобійні ракети для підтримки контрнаступу Сил оборони.

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