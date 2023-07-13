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Новости | Ракеты Калибр ударили под Хмельницким – работала ПВО. Киев сбивает Shahed, падают обломки

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 01:17
Ракеты Калибр ударили под Хмельницким – работала ПВО. Киев сбивает Shahed, падают обломки - Фото
Пуск ракеты Калибр (скриншот)

Российские террористы в ночь на 13 июля с акватории Черного моря нанесли удары по Хмельницкой области крылатыми ракетами "Калибр". Также в некоторых областях – тревога из-за Shahed-136 оккупантов, дроны-камикадзе сбивают над Киевом.

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01:11. Взрывы слышали в пригороде Хмельницкого (собеседник LIGA.net в городе и местные паблики). Официальной информации пока нет.

01:15. После взрывов несколько минут назад – тишина.

01:24. Отдаленные взрывы слышит окраина Киева. Военные подтвердили – работают по "шахедам".

01:32. Видно работу ПВО над Киевом. Взрывы.

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01:33. Сбили над столицей. Фейерверк из "шахеда".

01:35. И еще два перехвата.

01:44. Уже минут 10 тишина в столице. Эту стаю иранских летающих боеприпасов, вероятно, приземлили.

01:46. В Соломенском районе Киева, вероятно, падение обломков. Дополнительной информации пока нет.

01:52. Хмельницкая область и Киев "передали эстафету" Запорожью – местные жители слышали два взрыва. Причина неизвестна.

01:54. Мэр Киева Кличко написал, что в столице несколько вызовов экстренных служб - в Соломенском, Шевченковском (на 5-й этаж многоэтажного жилого дома), Подольском и Дарницком (предварительно на технический этаж многоэтажки) районах.

02:03. Местные паблики этой ночью сообщали также о "стрелкотне" и/или взрывах в Киевской, Черниговской и Николаевской областях. Возможно, это была работа мобильных групп по "шахедам", но из-за отсутствия источников на местах и официальной информации подтвердить это пока не можем.

02:05. Столичный мэр сообщил, что в Дарницком р-не обломки повредили фасад жилого дома на уровне техэтажа. Предварительно, есть травмированные. В Шевченковском – возгорание на балконе многоквартирного дома.

Новость дополняется...

Вчера, 12 июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что знает причины, почему США не дают Украине ракеты с радиусом 300 км – но не раскроет это.

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Евгений Пилипенко
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