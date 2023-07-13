Атака России на Киев. Спасатели показали последствия ночного налета "шахедов" — фото

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала последствия налета дронов-камикадзе Shahed-136 на Киев в ночь на 13 июля. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ГСЧС.

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По словам спасателей, зафиксировано падение обломков в четырех районах столицы. По одному адресу был ликвидирован пожар на балконе пятого этажа 16-этажного дома. Два человека отравились продуктами горения, от госпитализации отказались, также тут был спасен и эвакуирован один человек.

В другом месте осколки повредили фасад 25-этажного дома без возгорания, два человека получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Еще по одному адресу загорелось одноэтажное заброшенное здание с распространением огня на крышу, пожар был потушен. Также спасатели ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.

По другим адресам пожаров не было. Привлечено 95 спасателей и 19 единиц техники.

Вчера, 12 июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что знает причины, почему США не дают Украине ракеты с радиусом 300 км – но не раскроет это.

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