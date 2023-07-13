UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Удар по заводу "Топаз" в оккупированном Донецке – видео и фото последствий видео

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 15:04
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами

13 июля около 14:20 дня во временно оккупированном Россией Донецке прогремели взрывы. Местные жители пишут о "прилете" в районе завода "Топаз" на северо-западе города.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Российские оккупанты традиционно сообщили, что "ПВО сбила цели".

Подробностей инцидента пока нет.

Государственная акционерная холдинговая компания "Топаз" специализировалась на разработке и производстве сложных радиотехнических систем и комплексов, в том числе уникальных комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем противовоздушной обороны, в том числе станции "Кольчуга". С 2014 года производство некоторых образцов техники перенесено в "Искру".

Территорию промзоны "Топаза" оккупанты неоднократно использовали как базу для военной техники и личного состава.

Ночью 13 июля Россия ударила ракетами "Калибр" под Хмельницким, был также пуск из "Искандера". Киев сбивал дроны: обломки убили человека в разрушенной квартире.

  • Вечер 4 июля 2023 года в оккупированной Макеевке рядом с Донецком прошел с мощными взрывами – видео "гриба".
  • Почитайте историю "Донбасс скоро вернется": художник Сергей Захаров о плене и украинском Донецке.

Смотрите также: По оккупантам в Донецке и области нанесли удар, возможно, авиабомбами JDAM – два видео

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаракетный ударзаводДонецктопаз
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 