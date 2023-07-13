13 июля около 14:20 дня во временно оккупированном Россией Донецке прогремели взрывы. Местные жители пишут о "прилете" в районе завода "Топаз" на северо-западе города.

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Российские оккупанты традиционно сообщили, что "ПВО сбила цели".

Подробностей инцидента пока нет.

Государственная акционерная холдинговая компания "Топаз" специализировалась на разработке и производстве сложных радиотехнических систем и комплексов, в том числе уникальных комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем противовоздушной обороны, в том числе станции "Кольчуга". С 2014 года производство некоторых образцов техники перенесено в "Искру".

Территорию промзоны "Топаза" оккупанты неоднократно использовали как базу для военной техники и личного состава.

Ночью 13 июля Россия ударила ракетами "Калибр" под Хмельницким, был также пуск из "Искандера". Киев сбивал дроны: обломки убили человека в разрушенной квартире.

Вечер 4 июля 2023 года в оккупированной Макеевке рядом с Донецком прошел с мощными взрывами – видео "гриба".

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