13 июля около 14:20 дня во временно оккупированном Россией Донецке прогремели взрывы. Местные жители пишут о "прилете" в районе завода "Топаз" на северо-западе города.
Российские оккупанты традиционно сообщили, что "ПВО сбила цели".
Подробностей инцидента пока нет.
Государственная акционерная холдинговая компания "Топаз" специализировалась на разработке и производстве сложных радиотехнических систем и комплексов, в том числе уникальных комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем противовоздушной обороны, в том числе станции "Кольчуга". С 2014 года производство некоторых образцов техники перенесено в "Искру".
Территорию промзоны "Топаза" оккупанты неоднократно использовали как базу для военной техники и личного состава.
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