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ВСУ: РФ ночью ударила ракетой Искандер-М, Калибрами, а также дронами Shahed. Сбито 20 БПЛА

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 07:50
ВСУ: РФ ночью ударила ракетой Искандер-М, Калибрами, а также дронами Shahed. Сбито 20 БПЛА - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили по Украине ракетами "Искандер-М" и "Калибр", а также иранскими дронами-камикадзе Shahed 136 в ночь на 13 июля. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, россияне запустили две крылатые ракеты "Калибр", баллистическую ракету "Искандер-М" и ударные беспилотники Shahed.
"Искандер" запускали из района Джанкоя во временно оккупированном Крыму. Он отметил, что перехватить ракету не удалось, так как Украине не хватает средств для противодействия баллистическим целям.
Игнат заявил, что "Калибры" и 20 дронов Shahed были уничтожены Силами противовоздушной обороны. 

"Большинство беспилотников атаковали Киевскую область, там уничтожили 20 "шахедов". Все, что летели", — резюмировал он.

Вчера, 12 июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что знает причины, почему США не дают Украине ракеты с радиусом 300 км – но не раскроет это.

Читайте также: "Калибры" ударили под Хмельницким. Киев сбил дроны, обломки убили человека в квартире – фото

Дмитрий Гриниченко
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