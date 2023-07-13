ЗСУ: РФ вночі вдарила ракетою Іскандер-М, Калібрами, а також дронами Shahed. Збито 20 БПЛА

Російські окупанти вдарили по Україні ракетами "Іскандер-М" та "Калібр", а також іранськими дронами-камікадзе Shahed 136 у ніч проти 13 липня. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, росіяни запустили дві крилаті ракети "Калібр", балістичну ракету "Іскандер-М" та ударні безпілотники Shahed.

"Іскандер" запускали з району Джанкоя у тимчасово окупованому Криму. Він зазначив, що перехопити ракету не вдалося, оскільки Україні не вистачає засобів для протидії балістичним цілям.

Ігнат заявив, що "Калібри" та 20 дронів Shahed були знищені Силами протиповітряної оборони.

"Більшість безпілотників атакували Київську область, там знищили 20 "шахедів". Всі, що летіли", — резюмував він.

Учора, 12 липня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що знає причини, чому США не дають Україні ракети з радіусом 300 км – але не розкриє це.

Читайте також: "Калібри" вдарили під Хмельницьким. Київ збив дрони, уламки зруйнували квартиру, загинула людина: фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.