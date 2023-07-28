RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Момент прильоту по центру Таганрога – відео з автореєстратора видео

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 23:55
Відео: Telegram
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків

Близько 16 години російські пропагандисти та влада окупантів повідомило про приліт у місті Таганрог на півдні Росії. Згодом у мережі з'явилось відео нібито з моментом вибуху.

Відео знімає автомобільний реєстратор.

На ньому об'єкт влучає у двір за будівлею. Після чого здіймається полум'я.

Окупанти повідомляли про влучання неподалік від ресторану "Чехов сад" в центрі міста.

Місце інциденту знаходиться у близько двох кілометрах від таганрозького морського порту.

Відстань від місця вибуху до порту на мапі

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

Таганрог знаходиться на півдні Росії. Відстань від міста до контрольованих Україною територій становить близько 130 км по прямій.

Таганрог на мапі

  • Надвечір 28 липня у Таганрозі пролунав вибух. Міноборони РФ звинуватило Україну та заявило про нібито збиття переобладнаної в ударний варіант зенітної ракети протиповітряного комплексу С-200.
  • Згодом вибух пролунав в Азовському районі Ростовської області, в регіоні ввели план "Повітряна тривога".

Читайте також: Росія планує теракти у Брянській області, щоб звинуватити Україну – ЦНС

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнапропагандапорттаганрогприлітс-200
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 