Близько 16 години російські пропагандисти та влада окупантів повідомило про приліт у місті Таганрог на півдні Росії. Згодом у мережі з'явилось відео нібито з моментом вибуху.

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Відео знімає автомобільний реєстратор.

На ньому об'єкт влучає у двір за будівлею. Після чого здіймається полум'я.

Окупанти повідомляли про влучання неподалік від ресторану "Чехов сад" в центрі міста.

Місце інциденту знаходиться у близько двох кілометрах від таганрозького морського порту.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію.

Таганрог знаходиться на півдні Росії. Відстань від міста до контрольованих Україною територій становить близько 130 км по прямій.

Надвечір 28 липня у Таганрозі пролунав вибух. Міноборони РФ звинуватило Україну та заявило про нібито збиття переобладнаної в ударний варіант зенітної ракети протиповітряного комплексу С-200.

Згодом вибух пролунав в Азовському районі Ростовської області, в регіоні ввели план "Повітряна тривога".

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