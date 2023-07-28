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Росія планує теракти на Брянщині, щоб звинуватити Україну – ЦНС

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 17:02
Росія планує теракти на Брянщині, щоб звинуватити Україну – ЦНС - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Російська влада планує проведення терактів проти власного населення у Брянській області, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

РФ готує теракти в районі від Нових Юрковичів до Білої Березки на Брянщині, пише ЦНС.

Зараз йде інформаційна підготовка до операції: місцеві повідомляють, що останні два дні влада РФ попереджає їх про можливе проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ.

Російська влада стверджує, що ці групи зайдуть у РФ з метою "диверсій проти цивільного населення".

Для імітації протидії цьому в район прибуває підсилення для контрдиверсійних заходів, пише ЦНС.

Нові Юрковичі на карті

Читайте також: Між вагнерівцями та білоруськими прикордонниками відбулася сутичка поряд з Україною – ЦНС

Артем Джеріпа
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