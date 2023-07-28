Росія планує теракти на Брянщині, щоб звинуватити Україну – ЦНС

Російська влада планує проведення терактів проти власного населення у Брянській області, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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РФ готує теракти в районі від Нових Юрковичів до Білої Березки на Брянщині, пише ЦНС.

Зараз йде інформаційна підготовка до операції: місцеві повідомляють, що останні два дні влада РФ попереджає їх про можливе проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ.

Російська влада стверджує, що ці групи зайдуть у РФ з метою "диверсій проти цивільного населення".

Для імітації протидії цьому в район прибуває підсилення для контрдиверсійних заходів, пише ЦНС.

21 липня ЦНС повідомив, що Росія перекинула новий загін диверсантів до Брянської області для підривної діяльності в Україні та протидії місцевим партизанам.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються заходити в Україну через кордон у Чернігівській та Сумській областях. Усі їх спроби були невдалими, заявив він.

27 липня у Центрі заявили, що терористична група Вагнера почала вербувати білорусів до своїх лав. Одна з вимог – готовність воювати на території сусідніх держав, зокрема, котрі входять до НАТО.

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