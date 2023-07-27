Вагнер вербує білорусів: вимагає готовність воювати, зокрема у країнах НАТО – ЦНС
Терористична Група Вагнера почала вербувати новобранців у Білорусі. Однією з умов контракту для найманців є готовність воювати на території навколишніх країн, деякі з яких входять до НАТО. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на власні джерела у підпіллі у Збройних силах Білорусі.
Стверджується, що під час навчання білоруських військових відбувається набір нових бойовиків до Групи Вагнера.
Джерела, які проходять вишкіл у бойовиків, повідомили, що однією з умов контракту є готовність брати участь у бойових діях на території держав, які межують з Білоруссю.
Зокрема, йдеться про бойові дії у Польщі та Литві, які є державами-членами НАТО.
Раніше стало відомо, що Міноборони Польщі ухвалило рішення перекинути військові формування із заходу країни на кордон із Білоруссю.
Таке рішення було прийнято після аналізу нових загроз, що виникли через перекидання вагнерівців до Білорусі.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби вагнерівців нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Також вони навчатимуть білоруських спецпризначенців. За даними ГУР, прибуло 500-700 осіб, і завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.
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