Вагнер вербує білорусів: вимагає готовність воювати, зокрема у країнах НАТО – ЦНС

Терористична Група Вагнера почала вербувати новобранців у Білорусі. Однією з умов контракту для найманців є готовність воювати на території навколишніх країн, деякі з яких входять до НАТО. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на власні джерела у підпіллі у Збройних силах Білорусі.

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Стверджується, що під час навчання білоруських військових відбувається набір нових бойовиків до Групи Вагнера.

Джерела, які проходять вишкіл у бойовиків, повідомили, що однією з умов контракту є готовність брати участь у бойових діях на території держав, які межують з Білоруссю.

Зокрема, йдеться про бойові дії у Польщі та Литві, які є державами-членами НАТО.

Раніше стало відомо, що Міноборони Польщі ухвалило рішення перекинути військові формування із заходу країни на кордон із Білоруссю.

Таке рішення було прийнято після аналізу нових загроз, що виникли через перекидання вагнерівців до Білорусі.

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