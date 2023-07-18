Вагнерівці в Білорусі. Американські сили в Польщі – найкраще, що стримує Росію – Блащак
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що присутність американських сил у його державі є "найкращим способом" стримувати агресора у контексті розміщення бойовиків Групи Вагнера у Білорусі та російсько-української війни. Про це він заявив під час свого офіційного візиту до США на військовій базі Форт-Нокс.
Блащак зауважив, що частина командування 5-го корпусу армії США постійно розташована у Познані в Польщі, звідси американськими солдатами командують на всьому східному фланзі НАТО.
Міністр назвав цю присутність "дуже важливою" в контексті ситуації зі східним кордоном Польщі.
"З одного боку, ми маємо справу з нападом Росії на Україну, там йде війна. З іншого боку, ми усвідомлюємо загрози для території Білорусі. Сьогодні ми знаємо, що вагнерівці є в Білорусі. Американська присутність – найкращий спосіб стримування агресора", – сказав він.
Також він повідомив про передислокування двох польських батальйонних бойових груп для посилення кордону із заходу на схід держави.
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок Пригожин заявив про "похід" на Москву. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 17 липня Центр нацспротиву повідомив, що вагнерівці почали навчати білоруських спецпризначенців.
- У Головному управлінні розвідки розповіли, що не всі бойовики Групи Вагнер тренуватимуть білоруських військових, а частина з них виконуватиме функцію "нервування" Польщі та інших країн-членів НАТО та Євросоюзу.
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