Вагнерівці в Білорусі. Американські сили в Польщі – найкраще, що стримує Росію – Блащак

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що присутність американських сил у його державі є "найкращим способом" стримувати агресора у контексті розміщення бойовиків Групи Вагнера у Білорусі та російсько-української війни. Про це він заявив під час свого офіційного візиту до США на військовій базі Форт-Нокс.

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Блащак зауважив, що частина командування 5-го корпусу армії США постійно розташована у Познані в Польщі, звідси американськими солдатами командують на всьому східному фланзі НАТО.

Міністр назвав цю присутність "дуже важливою" в контексті ситуації зі східним кордоном Польщі.

"З одного боку, ми маємо справу з нападом Росії на Україну, там йде війна. З іншого боку, ми усвідомлюємо загрози для території Білорусі. Сьогодні ми знаємо, що вагнерівці є в Білорусі. Американська присутність – найкращий спосіб стримування агресора", – сказав він.

Також він повідомив про передислокування двох польських батальйонних бойових груп для посилення кордону із заходу на схід держави.

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