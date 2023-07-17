Бойовики ПВК "Вагнер" почали навчати білоруських спецпризначенців – Центр спротиву
Бойовики терористичної організації Група Вагнера почали навчання особового складу Збройних сил Білорусі, зокрема спецпризначенців. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на білоруських партизанів.
Зазначається, що в районі Цель-Осиповичі вже розмістилися 700 вагнерівців зі зброєю.
У білоруській армії було сформовано три загони спецпризначення, які проходитимуть курси під керівництвом терористів з ПВК "Вагнер".
Основне завдання цих курсів: передання бойового досвіду, диверсійна та контрдиверсійна підготовка.
У такий спосіб фактично армія Білорусі "переймає досвід терористів та вбивць", зауважує ЦНС.
Сьогодні OSINT-проєкт Беларускі Гаюн повідомив про ще одну колону бойовиків Групи Вагнера, що прибула до Білорусі з прапорами Росії та ПВК.
Станом на 11:09 у напрямку Осиповичів та табору в селі Цель по трасі М5 від Бобруйська рухалась "велика колона" вагнерівців, повідомили дослідники.
У колоні рухались щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи "Патріот", пікапи, "буханки" (УАЗ СГР), будівельна техніка, автобуси, фури.
За уточненими даними проєкту, це вже щонайменше третя колона вагнерівців, що прибула до Білорусі з 11 липня.
Судячи з усього, як і в попередні дні, бойовики рухаються в польовий табір у селі Цель.
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок Пригожин заявив про "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі. 14 липня білоруські пропагандисти повідомляли про навчання білоруської територіальної оборони терористами ПВК "Вагнер".
- 15 липня Держприкордонслужба підтвердила інформацію щодо прибуття до Білорусі бойовиків Групи Вагнера.
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