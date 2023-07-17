Бойовики ПВК "Вагнер" почали навчати білоруських спецпризначенців – Центр спротиву

Бойовики терористичної організації Група Вагнера почали навчання особового складу Збройних сил Білорусі, зокрема спецпризначенців. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на білоруських партизанів.

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Зазначається, що в районі Цель-Осиповичі вже розмістилися 700 вагнерівців зі зброєю.

У білоруській армії було сформовано три загони спецпризначення, які проходитимуть курси під керівництвом терористів з ПВК "Вагнер".

Основне завдання цих курсів: передання бойового досвіду, диверсійна та контрдиверсійна підготовка.

У такий спосіб фактично армія Білорусі "переймає досвід терористів та вбивць", зауважує ЦНС.

Сьогодні OSINT-проєкт Беларускі Гаюн повідомив про ще одну колону бойовиків Групи Вагнера, що прибула до Білорусі з прапорами Росії та ПВК.

Станом на 11:09 у напрямку Осиповичів та табору в селі Цель по трасі М5 від Бобруйська рухалась "велика колона" вагнерівців, повідомили дослідники.

У колоні рухались щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи "Патріот", пікапи, "буханки" (УАЗ СГР), будівельна техніка, автобуси, фури.

За уточненими даними проєкту, це вже щонайменше третя колона вагнерівців, що прибула до Білорусі з 11 липня.

Судячи з усього, як і в попередні дні, бойовики рухаються в польовий табір у селі Цель.

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