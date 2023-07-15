Прикордонники підтвердили – бойовики ПВК Вагнера прибули до Білорусі
15.07.2023, 13:02
Євген Пригожин (Фото: ресурс окупантів)
Держприкордонслужба України підтвердила інформацію про прибуття до Білорусі бойовиків терористичної організації Група Вагнера. Про це повідомив представник ДПСУ Андрій Демченко.
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"Вагнер" у Білорусі: прикордонники фіксують рухи російських найманців", – йдеться у повідомленні ДПСУ.
Як сказав Демченко, станом на даний момент у Білорусі спостерігаються окремі групи представників приватних військових кампаній, які переміщуються з території Росії.
Прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, щоб розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.
Раніше сьогодні про прибуття до Білорусі великої колони ПВК Вагнера повідомила OSINT-спільнота Беларускі Гаюн.
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок терористичної Групи Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків ПВК Вагнера нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 26 червня повідомлялося, що "вагнерівцям" нібито почали будувати наметовий табір неподалік Осиповичей. За кілька днів з'явилися супутникові знімки, що підтверджують це.
- 1 липня білоруський диктатор заявив, що всі російські ув'язнені, завербовані в терористичну Групу Вагнера, "вже загинули" на війні Росії проти України, а білорусам вагнерівці "не страшні".
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