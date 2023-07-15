Прикордонники підтвердили – бойовики ПВК Вагнера прибули до Білорусі

Держприкордонслужба України підтвердила інформацію про прибуття до Білорусі бойовиків терористичної організації Група Вагнера. Про це повідомив представник ДПСУ Андрій Демченко.

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"Вагнер" у Білорусі: прикордонники фіксують рухи російських найманців", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Як сказав Демченко, станом на даний момент у Білорусі спостерігаються окремі групи представників приватних військових кампаній, які переміщуються з території Росії.

Прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, щоб розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

Раніше сьогодні про прибуття до Білорусі великої колони ПВК Вагнера повідомила OSINT-спільнота Беларускі Гаюн.

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