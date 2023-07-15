UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пограничники подтвердили – боевики ЧВК Вагнера прибыли в Беларусь

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 13:02
Пограничники подтвердили – боевики ЧВК Вагнера прибыли в Беларусь - Фото
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)

Госпогранслужба Украины подтвердила информацию о прибытии в Беларусь боевиков террористической организации Группа Вагнера. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Вагнер" в Беларуси: пограничники фиксируют движения российских наемников", – говорится в сообщении ГПСУ.

Как сказал Демченко, по состоянию на данный момент в Беларуси наблюдаются отдельные группы представителей частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России.

Пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.

Ранее сегодня о прибытии в Беларусь большой колонны ЧВК Вагнера сообщило OSINT-сообщество Беларускі Гаюн.

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
чвк вагнерабеларусьевгений пригожин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 