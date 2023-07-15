Пограничники подтвердили – боевики ЧВК Вагнера прибыли в Беларусь
15.07.2023, 13:02
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)
Госпогранслужба Украины подтвердила информацию о прибытии в Беларусь боевиков террористической организации Группа Вагнера. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.
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"Вагнер" в Беларуси: пограничники фиксируют движения российских наемников", – говорится в сообщении ГПСУ.
Как сказал Демченко, по состоянию на данный момент в Беларуси наблюдаются отдельные группы представителей частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России.
Пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.
Ранее сегодня о прибытии в Беларусь большой колонны ЧВК Вагнера сообщило OSINT-сообщество Беларускі Гаюн.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь террористической Группы Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков ЧВК Вагнера якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 26 июня сообщалось, что "вагнеровцам" якобы начали строить палаточный лагерь недалеко от Осиповичей. Через несколько дней появились спутниковые снимки, подтверждающие это.
- 1 июля беларуский диктатор заявил, что все российские заключенные, завербованные в террористическую Группу Вагнера, "уже погибли" на войне России против Украины, а беларусам вагнеровцы "не страшны".
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