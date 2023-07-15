Пограничники подтвердили – боевики ЧВК Вагнера прибыли в Беларусь

Госпогранслужба Украины подтвердила информацию о прибытии в Беларусь боевиков террористической организации Группа Вагнера. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

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"Вагнер" в Беларуси: пограничники фиксируют движения российских наемников", – говорится в сообщении ГПСУ.

Как сказал Демченко, по состоянию на данный момент в Беларуси наблюдаются отдельные группы представителей частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России.

Пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.

Ранее сегодня о прибытии в Беларусь большой колонны ЧВК Вагнера сообщило OSINT-сообщество Беларускі Гаюн.

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