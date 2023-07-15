Беларускі Гаюн: Колонна из 60 автомобилей ЧВК Вагнера прибыла в Беларусь – карта
Утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну легковых и грузовых автомобилей, обозначенных "номерами" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В беларуском OSINT-сообществе Беларускі Гаюн полагают, что это колонна террористической организации Группа Вагнера, которая ночью въехала в Беларусь из России в районе Кричева.
По данным Беларускі Гаюн, колонна "вагнеровцев", заехала на территорию Беларуси, проследовала через Рогачев в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи.
"Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК Вагнера двигается в палаточный лагерь в деревне Цель", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, крупные фуры, "буханки" и минимум три автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ Республики Беларусь.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь террористической Группы Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков ЧВК Вагнера якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 26 июня сообщалось, что "вагнеровцам" якобы начали строить палаточный лагерь недалеко от Осиповичей. Через несколько дней появились спутниковые снимки, подтверждающие это.
- 1 июля беларуский диктатор заявил, что все российские заключенные, завербованные в террористическую Группу Вагнера, "уже погибли" на войне России против Украины, а беларусам вагнеровцы "не страшны".
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