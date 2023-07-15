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Беларускі Гаюн: Колонна из 60 автомобилей ЧВК Вагнера прибыла в Беларусь – карта

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 11:07
Беларускі Гаюн: Колонна из 60 автомобилей ЧВК Вагнера прибыла в Беларусь – карта - Фото
Евгений Пригожин (скриншот с видео)

Утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну легковых и грузовых автомобилей, обозначенных "номерами" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В беларуском OSINT-сообществе Беларускі Гаюн полагают, что это колонна террористической организации Группа Вагнера, которая ночью въехала в Беларусь из России в районе Кричева.

По данным Беларускі Гаюн, колонна "вагнеровцев", заехала на территорию Беларуси, проследовала через Рогачев в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи.

"Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК Вагнера двигается в палаточный лагерь в деревне Цель", – говорится в сообщении.

Беларускі Гаюн: Колонна из 60 автомобилей ЧВК Вагнера прибыла в Беларусь – карта

Как отмечается, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, крупные фуры, "буханки" и минимум три автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ Республики Беларусь.

Наталья Медведева
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