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Беларускі Гаюн: Колона з 60 автомобілів ПВК Вагнера прибула до Білорусі – карта

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 11:07
Беларускі Гаюн: Колона з 60 автомобілів ПВК Вагнера прибула до Білорусі – карта - Фото
Євген Пригожин (скріншот з відео)

Вранці 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових та вантажних автомобілів, позначених "номерами" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. У білоруській OSINT-спільноті Беларускі Гаюн вважають, що це колона терористичної організації Група Вагнера, яка вночі в'їхала до Білорусі з Росії у районі Кричева.

За даними Беларускі Гаюн, колона "вагнерівців", заїхала на територію Білорусі, пройшла через Рогачов у бік Бобруйска і потім – на Осиповичі.

"Маршрут вказує на те, що колона ПВК Вагнера рухається до наметового табору в селі Ціль", – йдеться у повідомленні.

Беларускі Гаюн: Колона з 60 автомобілів ПВК Вагнера прибула до Білорусі – карта

Як зазначається, у колоні помічено мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, "буханки" та мінімум три автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ Республіки Білорусь.

Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬвійнапвк вагнераЄвген ПригожинБеларускі Гаюносиповичі
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