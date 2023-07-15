Беларускі Гаюн: Колона з 60 автомобілів ПВК Вагнера прибула до Білорусі – карта
Вранці 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових та вантажних автомобілів, позначених "номерами" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. У білоруській OSINT-спільноті Беларускі Гаюн вважають, що це колона терористичної організації Група Вагнера, яка вночі в'їхала до Білорусі з Росії у районі Кричева.
За даними Беларускі Гаюн, колона "вагнерівців", заїхала на територію Білорусі, пройшла через Рогачов у бік Бобруйска і потім – на Осиповичі.
"Маршрут вказує на те, що колона ПВК Вагнера рухається до наметового табору в селі Ціль", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у колоні помічено мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, "буханки" та мінімум три автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ Республіки Білорусь.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків ПВК Вагнера нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 26 червня повідомлялося, що "вагнерівцям" нібито почали будувати наметовий табір неподалік Осиповичів. За кілька днів з'явилися супутникові знімки, що підтверджують це.
- 1 липня білоруський диктатор заявив, що всі російські ув'язнені, завербовані в терористичну Групу Вагнера, "вже загинули" на війні Росії проти України, а білорусам вагнерівці "не страшні".
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