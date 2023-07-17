Боевики ЧВК "Вагнер" начали обучать беларуских спецназовцев – Центр сопротивления
Боевики террористической организации Группа Вагнера начали обучение личного состава Вооруженных сил Беларуси, в частности спецназовцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на беларуских партизан.
Отмечается, что в районе Цель-Осиповичи уже разместились 700 вагнеровцев с оружием.
В беларуской армии было сформировано три отряда спецназначения, которые будут проходить курсы под руководством террористов из ЧВК "Вагнер".
Основные задачи этих курсов: передача боевого опыта, диверсионная и контрдиверсионная подготовка.
Таким образом фактически армия Беларуси "перенимает опыт террористов и убийц", отмечает ЦНС.
Сегодня OSINT-проект Беларускі Гаюн сообщил о еще одной колонне боевиков Группы Вагнера, прибывшей в Беларусь с флагами России и ЧВК.
По состоянию на 11:09 в направлении Осиповичей и лагеря в деревне Цель по трассе М5 от Бобруйска двигалась "большая колонна" вагнеровцев, сообщили исследователи.
В колонне двигались не менее 20 машин разных модификаций: УАЗы "Патриот", пикапы, "буханки" (УАЗ СГР), строительная техника, автобусы, фуры.
По уточненным данным проекта, это уже по меньшей мере третья колонна вагнеровцев, прибывшая в Беларусь с 11 июля.
Судя по всему, как и в предыдущие дни, боевики двигаются в полевой лагерь в селе Цель.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь Пригожин заявил о "походе" на Москву.
- Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь. 14 июля беларуские пропагандисты сообщали об учении беларуской территориальной обороны террористами ЧВК "Вагнер".
- 15 июля Госпогранслужба подтвердила информацию о прибытии в Беларусь боевиков Группы Вагнера.
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