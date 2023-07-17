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Боевики ЧВК "Вагнер" начали обучать беларуских спецназовцев – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 13:05
Боевики ЧВК
Эмблема Группы Вагнера (Фото: скриншот с видео)

Боевики террористической организации Группа Вагнера начали обучение личного состава Вооруженных сил Беларуси, в частности спецназовцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на беларуских партизан.

Отмечается, что в районе Цель-Осиповичи уже разместились 700 вагнеровцев с оружием.

В беларуской армии было сформировано три отряда спецназначения, которые будут проходить курсы под руководством террористов из ЧВК "Вагнер".

Основные задачи этих курсов: передача боевого опыта, диверсионная и контрдиверсионная подготовка.

Таким образом фактически армия Беларуси "перенимает опыт террористов и убийц", отмечает ЦНС.

Сегодня OSINT-проект Беларускі Гаюн сообщил о еще одной колонне боевиков Группы Вагнера, прибывшей в Беларусь с флагами России и ЧВК.

По состоянию на 11:09 в направлении Осиповичей и лагеря в деревне Цель по трассе М5 от Бобруйска двигалась "большая колонна" вагнеровцев, сообщили исследователи.

В колонне двигались не менее 20 машин разных модификаций: УАЗы "Патриот", пикапы, "буханки" (УАЗ СГР), строительная техника, автобусы, фуры.

По уточненным данным проекта, это уже по меньшей мере третья колонна вагнеровцев, прибывшая в Беларусь с 11 июля.

Судя по всему, как и в предыдущие дни, боевики двигаются в полевой лагерь в селе Цель.

Карта: Беларускі Гаюн

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Артём Джерипа
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