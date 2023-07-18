Вагнеровцы в Беларуси. Американские силы в Польше – лучшее, что сдерживает Россию – Блащак

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что присутствие американских сил в его государстве – "лучший способ" сдерживать агрессора в контексте размещения боевиков Группы Вагнера в Беларуси и российско-украинской войны. Об этом он заявил во время своего официального визита в США на военной базе Форт-Нокс.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Блащак отметил, что часть командования 5-го корпуса армии США постоянно расположена в Познани в Польше, отсюда американскими солдатами командуют на всем восточном фланге НАТО.

Министр назвал это присутствие "очень важным" в контексте ситуации с восточной границей Польши.

"С одной стороны, мы имеем дело с нападением России на Украину, там идет война. С другой стороны, мы осознаем угрозы для территории Беларуси. Сегодня мы знаем, что вагнеровцы в Беларуси. Американское присутствие – лучший способ сдерживания агрессора", – сказал он.

Также он сообщил о передислоцировании двух польских батальонных боевых групп для усиления границы с запада на восток государства.

Читайте также: Пригожин объяснил, зачем вагнеровцы шли на Москву: Протест, не хотели свергать власть РФ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.