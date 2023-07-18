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Вагнеровцы в Беларуси. Американские силы в Польше – лучшее, что сдерживает Россию – Блащак

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 17:08
Вагнеровцы в Беларуси. Американские силы в Польше – лучшее, что сдерживает Россию – Блащак - Фото
Мариуш Блащак (Фото: Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что присутствие американских сил в его государстве – "лучший способ" сдерживать агрессора в контексте размещения боевиков Группы Вагнера в Беларуси и российско-украинской войны. Об этом он заявил во время своего официального визита в США на военной базе Форт-Нокс.

Блащак отметил, что часть командования 5-го корпуса армии США постоянно расположена в Познани в Польше, отсюда американскими солдатами командуют на всем восточном фланге НАТО.

Министр назвал это присутствие "очень важным" в контексте ситуации с восточной границей Польши.

"С одной стороны, мы имеем дело с нападением России на Украину, там идет война. С другой стороны, мы осознаем угрозы для территории Беларуси. Сегодня мы знаем, что вагнеровцы в Беларуси. Американское присутствие – лучший способ сдерживания агрессора", – сказал он.

Также он сообщил о передислоцировании двух польских батальонных боевых групп для усиления границы с запада на восток государства.

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Артём Джерипа
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