Вагнеровцы в Беларуси. Американские силы в Польше – лучшее, что сдерживает Россию – Блащак
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что присутствие американских сил в его государстве – "лучший способ" сдерживать агрессора в контексте размещения боевиков Группы Вагнера в Беларуси и российско-украинской войны. Об этом он заявил во время своего официального визита в США на военной базе Форт-Нокс.
Блащак отметил, что часть командования 5-го корпуса армии США постоянно расположена в Познани в Польше, отсюда американскими солдатами командуют на всем восточном фланге НАТО.
Министр назвал это присутствие "очень важным" в контексте ситуации с восточной границей Польши.
"С одной стороны, мы имеем дело с нападением России на Украину, там идет война. С другой стороны, мы осознаем угрозы для территории Беларуси. Сегодня мы знаем, что вагнеровцы в Беларуси. Американское присутствие – лучший способ сдерживания агрессора", – сказал он.
Также он сообщил о передислоцировании двух польских батальонных боевых групп для усиления границы с запада на восток государства.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь Пригожин заявил о "походе" на Москву. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 17 июля Центр нацсопротивления сообщил, что вагнеровцы начали обучать беларуских спецназовцев.
- В Главном управлении разведки рассказали, что не все боевики Группы Вагнер будут тренировать беларуских военных, а часть будет выполнять функцию "нервирования" Польши и других стран-членов НАТО и Евросоюза.
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