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Не все вагнеровцы будут инструкторами в Беларуси, часть будет "нервировать" Польшу – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 22:55
Не все вагнеровцы будут инструкторами в Беларуси, часть будет
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

В настоящее время в Беларусь прибыли около 700 наемников российской террористической организации Группа Вагнера, и часть из них будет выполнять функцию "нервирования" Польши и других стран-членов НАТО и Евросоюза. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"По состоянию на сейчас, несмотря на сообщения об уже нескольких колоннах, которые идут и идут, речь идет о сотнях человек – 500-700 боевиков", – сказал Юсов в ответ на вопрос, какое количество вагнеровцев уже добралось до Беларуси.

По его словам, наемники будут находиться в Беларуси "в статусе людей, о которых два диктатора между собой договорились".

Юсов отметил, что часть из этих 500-700 человек действительно будет инструкторами. Вагнеровцы будут готовить беларускую армию, а позже, возможно, будут обучать и новые подразделения мобилизованных россиян.

"А часть будет публично и сознательно задействована, в частности, в том, чтобы нервировать Польшу, другие страны-члены Альянса и Европейского Союза", – сказал представитель ГУР.

Он отметил, что эти наемники не представляют какой-либо угрозы для ЕС и стран НАТО, тем более, что они заходят в Беларусь разоруженными, и также в разоруженном состоянии они в основном покидают временно оккупированные территории Украины.

Юсов добавил, что Украина мониторит ситуацию, однако прибытие вагнеровцев в Беларусь никоим образом не меняет ситуацию с безопасностью.

Оксана Житнюк
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