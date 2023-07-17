Не все вагнеровцы будут инструкторами в Беларуси, часть будет "нервировать" Польшу – ГУР
В настоящее время в Беларусь прибыли около 700 наемников российской террористической организации Группа Вагнера, и часть из них будет выполнять функцию "нервирования" Польши и других стран-членов НАТО и Евросоюза. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"По состоянию на сейчас, несмотря на сообщения об уже нескольких колоннах, которые идут и идут, речь идет о сотнях человек – 500-700 боевиков", – сказал Юсов в ответ на вопрос, какое количество вагнеровцев уже добралось до Беларуси.
По его словам, наемники будут находиться в Беларуси "в статусе людей, о которых два диктатора между собой договорились".
Юсов отметил, что часть из этих 500-700 человек действительно будет инструкторами. Вагнеровцы будут готовить беларускую армию, а позже, возможно, будут обучать и новые подразделения мобилизованных россиян.
"А часть будет публично и сознательно задействована, в частности, в том, чтобы нервировать Польшу, другие страны-члены Альянса и Европейского Союза", – сказал представитель ГУР.
Он отметил, что эти наемники не представляют какой-либо угрозы для ЕС и стран НАТО, тем более, что они заходят в Беларусь разоруженными, и также в разоруженном состоянии они в основном покидают временно оккупированные территории Украины.
Юсов добавил, что Украина мониторит ситуацию, однако прибытие вагнеровцев в Беларусь никоим образом не меняет ситуацию с безопасностью.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь террористической Группы Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Пока что наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев.
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