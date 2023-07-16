В Беларусь зашли несколько сотен вагнеровцев – спикер Госпогранслужбы
Государственная пограничная служба сообщила, что на территорию Беларуси зашли несколько сотен вагнеровцев. Такое количество не составляет угрозы для Украины, но этих наемников могут использовать для создания провокаций на границе, сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире единого телемарафона.
"На территорию Беларуси заведены отдельные группы наемников. Речь идет о нескольких сотнях. Мы продолжаем следить, чтобы понимать, где именно на территории Беларуси они будут размещаться, как именно они будут использоваться. Это количество не представляет такой угрозы для Украины, чтобы создать ударную группировку, но Беларусь может их использовать для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или другими странами", – сказал он.
Пока эти наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной.
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