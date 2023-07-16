У Білорусь зайшли кілька сотень вагнерівців – речник Держприкордонслужби
Державна прикордонна служба повідомила, що на територію Білорусі зайшло кілька сотень вагнерівців. Така кількість не створює загрози для України, але цих найманців можуть використати для створення провокацій на кордоні, сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі єдиного телемарафону.
"На територію Білорусі заведені окремі групи найманців. Мова йде про кілька сотень. Ми продовжуємо стежити, щоб розуміти, де саме на території Білорусі вони будуть розміщуватися, як саме вони будуть використовуватися. Ця кількість не становить такої загрози для України, щоб створити ударне угруповання, але Білорусь може їх використовувати для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або іншими країнами", – сказав він.
Поки що ці найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною.
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