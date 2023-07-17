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Не всі вагнерівці будуть інструкторами в Білорусі, частина "нервуватиме" Польщу – ГУР

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 22:55
Не всі вагнерівці будуть інструкторами в Білорусі, частина
Найманці ПВК Вагнер (Фото: ГУР)

Наразі до Білорусі прибули до 700 найманців російської терористичної організації Група Вагнера, і частина з них буде виконувати функцію "нервування" Польщі і інших країн-членів НАТО та Євросоюзу. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"На зараз, попри повідомлення про вже декілька колон, які йдуть і йдуть, мова йде про сотні людей – 500-700 бойовиків", – сказав Юсов у відповідь на питання, яка кількість вагнерівців вже дібралась до Білорусі.

За його словами, найманці перебуватимуть у Білорусі "в статусі людей, про яких  два диктатори між собою домовились".

Юсов зазначив, що частина з цих 500-700 людей справді буде інструкторами. Вагнерівці готуватимуть білоруську армію, а пізніше, можливо, навчатимуть і нові підрозділи мобілізованих росіян.

"А частина буде публічно і свідомо задіяна, зокрема, в тому, щоб нервувати Польщу, інші країни-члени Альянсу і Європейського Союзу", – сказав представник ГУР.

Він наголосив, що ці найманці не становлять якоїсь загрози для ЄС та країн НАТО, тим паче, що вони заходять до Білорусі роззброєними, і також в роззброєному стані вони здебільшого залишають тимчасово окуповані території України.

Юсов додав, що Україна моніторить ситуацію, проте наразі прибуття вагнерівців до Білорусі жодним чином не змінює безпекової ситуації.

Оксана Житнюк
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БІЛОРУСЬвійнаПольщавагнерівцірозвідкагурВагнергрупа вагнераандрій юсов
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