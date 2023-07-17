Не всі вагнерівці будуть інструкторами в Білорусі, частина "нервуватиме" Польщу – ГУР
Наразі до Білорусі прибули до 700 найманців російської терористичної організації Група Вагнера, і частина з них буде виконувати функцію "нервування" Польщі і інших країн-членів НАТО та Євросоюзу. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
"На зараз, попри повідомлення про вже декілька колон, які йдуть і йдуть, мова йде про сотні людей – 500-700 бойовиків", – сказав Юсов у відповідь на питання, яка кількість вагнерівців вже дібралась до Білорусі.
За його словами, найманці перебуватимуть у Білорусі "в статусі людей, про яких два диктатори між собою домовились".
Юсов зазначив, що частина з цих 500-700 людей справді буде інструкторами. Вагнерівці готуватимуть білоруську армію, а пізніше, можливо, навчатимуть і нові підрозділи мобілізованих росіян.
"А частина буде публічно і свідомо задіяна, зокрема, в тому, щоб нервувати Польщу, інші країни-члени Альянсу і Європейського Союзу", – сказав представник ГУР.
Він наголосив, що ці найманці не становлять якоїсь загрози для ЄС та країн НАТО, тим паче, що вони заходять до Білорусі роззброєними, і також в роззброєному стані вони здебільшого залишають тимчасово окуповані території України.
Юсов додав, що Україна моніторить ситуацію, проте наразі прибуття вагнерівців до Білорусі жодним чином не змінює безпекової ситуації.
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок терористичної Групи Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Поки найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецпризначенців.
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