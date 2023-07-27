Вагнер вербует беларусов: требует готовность воевать, в частности в странах НАТО – ЦНС
Террористическая группа Вагнера начала вербовать новобранцев в Беларуси. Одним из условий контракта для наемников является готовность воевать на территории близлежащих стран, некоторые из которых входят в НАТО. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на собственные источники в подполье в Вооруженных Силах Беларуси.
Утверждается, что при обучении беларусских военных происходит набор новых боевиков в Группу Вагнера.
Источники, проходящие обучение у боевиков, сообщили, что одним из условий контракта является готовность участвовать в боевых действиях на территории государств, граничащих с Беларусью.
В частности, речь идет о боевых действиях в Польше и Литве, которые являются государствами-членами НАТО.
Ранее стало известно, что Минобороны Польши приняло решение перебросить военные формирования с запада страны на границу с Беларусью.
Такое решение было принято после анализа новых угроз, возникших из-за переброски вагнеровцев в Беларусь.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы вагнеровцев якобы обстреляли войска РФ. Вечером следующего дня он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Также они будут обучать беларуских спецназовцев. По данным ГУР, прибыло 500-700 человек, и задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.
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