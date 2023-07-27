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Вагнер вербует беларусов: требует готовность воевать, в частности в странах НАТО – ЦНС

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27.07.2023, 17:26
Вагнер вербует беларусов: требует готовность воевать, в частности в странах НАТО – ЦНС - Фото
Наемники Группы Вагнера (Фото: ГУР)

Террористическая группа Вагнера начала вербовать новобранцев в Беларуси. Одним из условий контракта для наемников является готовность воевать на территории близлежащих стран, некоторые из которых входят в НАТО. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на собственные источники в подполье в Вооруженных Силах Беларуси.

Утверждается, что при обучении беларусских военных происходит набор новых боевиков в Группу Вагнера.

Источники, проходящие обучение у боевиков, сообщили, что одним из условий контракта является готовность участвовать в боевых действиях на территории государств, граничащих с Беларусью.

В частности, речь идет о боевых действиях в Польше и Литве, которые являются государствами-членами НАТО.

Ранее стало известно, что Минобороны Польши приняло решение перебросить военные формирования с запада страны на границу с Беларусью.

Такое решение было принято после анализа новых угроз, возникших из-за переброски вагнеровцев в Беларусь.

Читайте также: Вагнеровцы в Беларуси. Американские силы в Польше – лучшее, что сдерживает Россию, – Блащак

Артём Джерипа
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