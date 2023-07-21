Польша перебрасывает войска на границу с Беларусью

После анализа новых угроз из-за переброски в Беларусь подразделений наемников террористической группировки Вагнера Министерство обороны Польши приняло решение перебросить воинские формирования с запада страны на границу с Беларусью. Об этом сообщает PAP.

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Министр обороны и председатель национального комитета безопасности и обороны Мариуш Блащак принял решение о переброске формирований армии Польши из западных воеводств страны на границу с Беларусью. Об этом сообщил агентству секретарь комитета Збигнев Гофман.

"Комитет проанализировал возможные угрозы, такие как передислокация частей группировки Вагнера. По итогам анализа министр национальной обороны и председатель комитета Мариуш Блащак принял решение о переброске наших воинских формирований с запада на восток Польши", – сказал Гофман.

По его словам, задачей этих подразделений будут "учения, а также сдерживание потенциального агрессора".

По данным НАТО, спецподразделения армии Беларуси проведут учения вместе с наемниками группировки Вагнера в районе Бреста, куда должны быть переброшены более 10 000 вагнеровцев. Польша считает, что это провокация, и уже усилила меры безопасности на границе с Беларусью.

Ранее в ГУР заявили, что часть вагнеровцев в Беларуси, возможно, будет пытаться "нервировать" Польшу и другие страны НАТО и Евросоюза.

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