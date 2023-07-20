Террористы группы Вагнера и армия Беларуси проводят военные учения у границы с Польшей
20.07.2023, 11:30
Группа Вагнера в Беларуси (Скриншот видео беларуского ТВ)
Наемники из террористической Группы Вагнера будут тренировать беларуский спецназ во время учений на полигоне у границы с Польшей. Об этом сообщает министерство обороны Беларуси.
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"Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", – говорится в сообщении беларуского Минобороны.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь террористической Группы Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Пока наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев.
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