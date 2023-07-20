Террористы группы Вагнера и армия Беларуси проводят военные учения у границы с Польшей

Наемники из террористической Группы Вагнера будут тренировать беларуский спецназ во время учений на полигоне у границы с Польшей. Об этом сообщает министерство обороны Беларуси.

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"Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", – говорится в сообщении беларуского Минобороны.

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