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Террористы группы Вагнера и армия Беларуси проводят военные учения у границы с Польшей

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 11:30
Террористы группы Вагнера и армия Беларуси проводят военные учения у границы с Польшей - Фото
Группа Вагнера в Беларуси (Скриншот видео беларуского ТВ)

Наемники из террористической Группы Вагнера будут тренировать беларуский спецназ во время учений на полигоне у границы с Польшей. Об этом сообщает министерство обороны Беларуси.

"Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", – говорится в сообщении беларуского Минобороны.

Террористы группы Вагнера и армия Беларуси проводят военные учения у границы с Польшей

Террористы группы Вагнера и армия Беларуси проводят военные учения у границы с Польшей

Читайте также: Не все вагнеровцы будут инструкторами в Беларуси, часть будет "нервировать" Польшу – ГУР

Наталья Медведева
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группа вагнерабеларусь
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