Терористи групи Вагнера та армія Білорусі проводять військові навчання біля кордону з Польщею.

Найманці з терористичної Групи Вагнера тренуватимуть білоруський спецназ під час навчань на полігоні біля кордону з Польщею. Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

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"Збройні сили Білорусі продовжують спільні тренування з бійцями ПВК "Вагнер". Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно із представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський", – йдеться у повідомленні білоруського Міноборони.

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