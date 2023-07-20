Терористи групи Вагнера та армія Білорусі проводять військові навчання біля кордону з Польщею.
20.07.2023, 11:30
Група Вагнера у Білорусі (Скриншот відео білоруського ТБ)
Найманці з терористичної Групи Вагнера тренуватимуть білоруський спецназ під час навчань на полігоні біля кордону з Польщею. Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.
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"Збройні сили Білорусі продовжують спільні тренування з бійцями ПВК "Вагнер". Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно із представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський", – йдеться у повідомленні білоруського Міноборони.
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок терористичної Групи Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Поки що найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецназівців.
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