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Терористи групи Вагнера та армія Білорусі проводять військові навчання біля кордону з Польщею.

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20.07.2023, 11:30
Терористи групи Вагнера та армія Білорусі проводять військові навчання біля кордону з Польщею. - Фото
Група Вагнера у Білорусі (Скриншот відео білоруського ТБ)

Найманці з терористичної Групи Вагнера тренуватимуть білоруський спецназ під час навчань на полігоні біля кордону з Польщею. Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

"Збройні сили Білорусі продовжують спільні тренування з бійцями ПВК "Вагнер". Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно із представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський", – йдеться у повідомленні білоруського Міноборони.

Терористи групи Вагнера та армія Білорусі проводять військові навчання біля кордону з Польщею.

Терористи групи Вагнера та армія Білорусі проводять військові навчання біля кордону з Польщею.

Читайте також: Не всі вагнерівці будуть інструкторами в Білорусі, частина буде "дратувати" Польщу – ГУР

Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬгрупа вагнера
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