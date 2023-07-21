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Польща перекидає війська на кордон із Білоруссю

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 17:24
Польща перекидає війська на кордон із Білоруссю - Фото
Маріуш Блащак (Фото - Ministerstwo Obrony Narodowej)

Після аналізу нових загроз через перекидання до Білорусі підрозділів найманців терористичного угруповання Вагнера Міністерство оборони Польщі ухвалило рішення перекинути військові формування із заходу країни на кордон із Білоруссю. Про це повідомляє PAP.

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Міністр оборони та голова національного комітету безпеки та оборони Маріуш Блащак прийняв рішення про перекидання формувань армії Польщі із західних воєводств країни на кордон із Білоруссю. Про це повідомив агентству секретар комітету Збігнєв Гофман.

"Комітет проаналізував можливі загрози, такі як передислокація частин угруповання Вагнера. За підсумками аналізу міністр національної оборони та голова комітету Маріуш Блащак прийняв рішення про перекидання наших військових формувань із заходу на схід Польщі", – сказав Гофман.

За його словами, завданням цих підрозділів будуть "навчання, а також стримування потенційного агресора".

За даними НАТО, спецпідрозділи армії Білорусі проведуть навчання разом із найманцями угруповання Вагнера в районі Бреста, куди має бути перекинуто понад 10 000 вагнерівців. Польща вважає, що це провокація і вже посилила заходи безпеки на кордоні з Білоруссю.

Раніше в ГУР заявили, що частина вагнерівців у Білорусі, можливо, намагатиметься "нервувати" Польщу та інші країни НАТО та Євросоюзу.

Сергій Бережний
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БІЛОРУСЬПольщаМаріуш Блащакгрупа вагнера
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