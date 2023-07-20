"Загальна жорсткість": прем'єри Чехії та Польщі обговорили загрозу вагнерівців у Білорусі
Передислокація російського терористичного угруповання Вагнера до Білорусі "створює загрозу як для Польщі, так і для всього східного крила НАТО". Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький на зустрічі в Катовіце з прем'єром Чехії Петром Фіалою, пишуть Novinky.cz.
"Угруповання Вагнера, яке проводить навчання біля польського кордону, все більше перебирається до Білорусі. Це становить загрозу для Польщі та східного крила НАТО", – сказав Моравецький.
На думку польського прем'єра, російські найманці можуть "спробувати дестабілізувати східний фланг НАТО" і сподіваються, що Альянс "виявить загальну слабкість".
"У відповідь ми будемо виявляти загальну жорсткість", – наголосив Моравецький. На його думку, країни-союзниці мають також спільно охороняти внутрішні кордони.
За даними НАТО, спецпідрозділи армії Білорусі проведуть навчання разом із найманцями угруповання Вагнера в районі Бреста, куди повинні бути перекинуті понад 10 000 вагнерівців. Польща вважає, що це провокація, і посилила заходи безпеки на кордоні з Білоруссю.
Раніше в ГУР заявили, що частина вагнерівців у Білорусі, можливо, намагатиметься "нервувати" Польщу та інші країни НАТО та Євросоюзу.
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок терористичної Групи Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Поки що найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецпризначенців.
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