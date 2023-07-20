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"Загальна жорсткість": прем'єри Чехії та Польщі обговорили загрозу вагнерівців у Білорусі

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 20:40
Матеуш Моравецький та Петр Фіала (Фото - Twitter Mateusz Morawiecki)

Передислокація російського терористичного угруповання Вагнера до Білорусі "створює загрозу як для Польщі, так і для всього східного крила НАТО". Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький на зустрічі в Катовіце з прем'єром Чехії Петром Фіалою, пишуть Novinky.cz.

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"Угруповання Вагнера, яке проводить навчання біля польського кордону, все більше перебирається до Білорусі. Це становить загрозу для Польщі та східного крила НАТО", – сказав Моравецький.

На думку польського прем'єра, російські найманці можуть "спробувати дестабілізувати східний фланг НАТО" і сподіваються, що Альянс "виявить загальну слабкість".

"У відповідь ми будемо виявляти загальну жорсткість", – наголосив Моравецький. На його думку, країни-союзниці мають також спільно охороняти внутрішні кордони.

За даними НАТО, спецпідрозділи армії Білорусі проведуть навчання разом із найманцями угруповання Вагнера в районі Бреста, куди повинні бути перекинуті понад 10 000 вагнерівців. Польща вважає, що це провокація, і посилила заходи безпеки на кордоні з Білоруссю.

Раніше в ГУР заявили, що частина вагнерівців у Білорусі, можливо, намагатиметься "нервувати" Польщу та інші країни НАТО та Євросоюзу.

Читайте також: Між вагнерівцями та білоруськими прикордонниками сталася сутичка поряд з Україною – ЦНС

Сергій Бережний
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Матеуш МоравецькийПольщачехіяпетр фіалагрупа вагнера
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