"Общая жесткость": премьеры Чехии и Польши обсудили угрозу вагнеровцев в Беларуси
Передислокация российской террористической группировки Вагнера в Беларусь "создает угрозу как для Польши, так и для всего восточного крыла НАТО". Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий на встрече в Катовице с премьером Чехии Петром Фиалой, пишут Novinky.cz.
"Группировка Вагнера, которая проводит учения у польской границы, все больше перебирается в Беларусь. Это представляет угрозу для Польши и восточного крыла НАТО", — сказал Моравецкий.
По мнению польского премьера, российские наемники могут "попытаться дестабилизировать восточный фланг НАТО" и надеются, что Альянс "проявит общую слабость".
"В ответ мы будем проявлять общую жесткость", – подчеркнул Моравецкий. По его мнению, страны-союзницы должны также совместно охранять внутренние границы.
По данным НАТО, спецподразделения армии Беларуси проведут учения вместе с наемниками группировки Вагнера в районе Бреста, куда должны быть переброшены более 10 000 вагнеровцев. Польша считает, что это провокация, и усилила меры безопасности на границе с Беларусью.
Ранее в ГУР заявили, что часть вагнеровцев в Беларуси, возможно, будет пытаться "нервировать" Польшу и другие страны НАТО и Евросоюза.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь террористической Группы Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Пока что наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев.
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