"Общая жесткость": премьеры Чехии и Польши обсудили угрозу вагнеровцев в Беларуси

Передислокация российской террористической группировки Вагнера в Беларусь "создает угрозу как для Польши, так и для всего восточного крыла НАТО". Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий на встрече в Катовице с премьером Чехии Петром Фиалой, пишут Novinky.cz.

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"Группировка Вагнера, которая проводит учения у польской границы, все больше перебирается в Беларусь. Это представляет угрозу для Польши и восточного крыла НАТО", — сказал Моравецкий.

По мнению польского премьера, российские наемники могут "попытаться дестабилизировать восточный фланг НАТО" и надеются, что Альянс "проявит общую слабость". "В ответ мы будем проявлять общую жесткость", – подчеркнул Моравецкий. По его мнению, страны-союзницы должны также совместно охранять внутренние границы.

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