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"Общая жесткость": премьеры Чехии и Польши обсудили угрозу вагнеровцев в Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 20:40
Матеуш Моравецкий и Петр Фиала (Фото - Twitter Mateusz Morawiecki)

Передислокация российской террористической группировки Вагнера в Беларусь "создает угрозу как для Польши, так и для всего восточного крыла НАТО". Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий на встрече в Катовице с премьером Чехии Петром Фиалой, пишут Novinky.cz.  

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"Группировка Вагнера, которая проводит учения у польской границы, все больше перебирается в Беларусь. Это представляет угрозу для Польши и восточного крыла НАТО", — сказал Моравецкий.

По мнению польского премьера, российские наемники могут "попытаться дестабилизировать восточный фланг НАТО" и надеются, что Альянс "проявит общую слабость". 

"В ответ мы будем проявлять общую жесткость", – подчеркнул Моравецкий. По его мнению, страны-союзницы должны также совместно охранять внутренние границы.

По данным НАТО, спецподразделения армии Беларуси проведут учения вместе с наемниками группировки Вагнера в районе Бреста, куда должны быть переброшены более 10 000 вагнеровцев. Польша считает, что это провокация, и усилила меры безопасности на границе с Беларусью.

Ранее в ГУР заявили, что часть вагнеровцев в Беларуси, возможно, будет пытаться  "нервировать" Польшу и другие страны НАТО и Евросоюза.

Читайте также: Между вагнеровцами и беларускими пограничниками произошла стычка рядом с Украиной – ЦНС

Сергей Бережной
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Матеуш Моравецкийгруппа вагнерапольшачехияпетр фиала
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