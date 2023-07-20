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Между вагнеровцами и беларускими пограничниками произошла стычка рядом с Украиной – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 16:52
Между вагнеровцами и беларускими пограничниками произошла стычка рядом с Украиной – ЦНС - Фото
Наемники Группы Вагнера (Фото: ГУР)

Между террористами Группы Вагнера и беларускими пограничниками произошла стычка в селе Дятлик рядом с украинской границей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье.

19 июля боевики провели разведку местности вблизи населенного пункта Дятлик возле украинской границы.

В ходе этих действий между наемниками и беларускими пограничниками произошла стычка. Последние отошли и "не мешали" работе вагнеровцев, отмечает ЦНС.

Расстояние от Дятлика до границы Украины составляет около 1,3 км по прямой.

Дятлик на карте

Также для размещения передовых групп вагнеровцев началось обустройство помещений в районе города Наровля, пишет ЦНС.

Наровля на карте

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Артём Джерипа
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