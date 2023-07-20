Между вагнеровцами и беларускими пограничниками произошла стычка рядом с Украиной – ЦНС
Между террористами Группы Вагнера и беларускими пограничниками произошла стычка в селе Дятлик рядом с украинской границей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье.
19 июля боевики провели разведку местности вблизи населенного пункта Дятлик возле украинской границы.
В ходе этих действий между наемниками и беларускими пограничниками произошла стычка. Последние отошли и "не мешали" работе вагнеровцев, отмечает ЦНС.
Расстояние от Дятлика до границы Украины составляет около 1,3 км по прямой.
Также для размещения передовых групп вагнеровцев началось обустройство помещений в районе города Наровля, пишет ЦНС.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь Пригожин заявил о "походе" на Москву. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 17 июля Центр нацсопротивления сообщил, что вагнеровцы начали обучать беларуских спецназовцев.
- Командующий Объединенными силами сообщил, что ВСУ знает о прибытии вагнеровцев в Беларусь. Боевиков "будет ждать смерть", если они пересекут украинскую границу, отметил он.
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