Между вагнеровцами и беларускими пограничниками произошла стычка рядом с Украиной – ЦНС

Между террористами Группы Вагнера и беларускими пограничниками произошла стычка в селе Дятлик рядом с украинской границей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье.

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19 июля боевики провели разведку местности вблизи населенного пункта Дятлик возле украинской границы.

В ходе этих действий между наемниками и беларускими пограничниками произошла стычка. Последние отошли и "не мешали" работе вагнеровцев, отмечает ЦНС.

Расстояние от Дятлика до границы Украины составляет около 1,3 км по прямой.

Также для размещения передовых групп вагнеровцев началось обустройство помещений в районе города Наровля, пишет ЦНС.

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