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Наев: О прибытии группы Вагнера в Беларусь знаем, попробуют зайти в Украину – умрут

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 18:18
Наев: О прибытии группы Вагнера в Беларусь знаем, попробуют зайти в Украину – умрут - Фото
Сергей Наев (Скриншот видео)

Вооруженные Силы Украины знают о прибытии в Беларусь террористической группы Вагнера и обещают – если вагнеровцы попытаются перейти украинскую границу, то умрут. Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил", – сказал Наев.

Он привел пример, что в Черниговской области только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва, создано более 30 000 всяческих минных ловушек для вражеских сил.

"Если они попытаются ступить своим грязным сапогом на украинскую землю, их ждет смерть", – заявил генерал.

По его словам, участки государственной границы будут дополнительно усилены невзрывными и взрывными заграждениями, которые станут сюрпризами для оккупантов.

Читайте также: Не все вагнеровцы будут инструкторами в Беларуси, часть будет "нервировать" Польшу – ГУР

Наталья Медведева
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группа вагнераСергей Наеввойнабеларусь
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