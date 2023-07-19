Наєв: Про прибуття групи Вагнера до Білорусі знаємо, спробують зайти в Україну – помруть

Збройні Сили України знають про прибуття до Білорусі терористичної групи Вагнера та обіцяють – якщо вагнерівці намагатимуться перейти український кордон, то помруть. Про це заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил", – сказав Наєв.

Він навів приклад, що у Чернігівській області лише на одному з напрямків викопано понад 40 км протитанкового рову, створено понад 30 000 усіляких мінних пасток для ворожих сил.

"Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю, їх чекатиме смерть", – заявив генерал.

За його словами, ділянки державного кордону будуть додатково посилені невибуховими та вибуховими загородженнями, які стануть сюрпризами для окупантів.

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