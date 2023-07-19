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Наєв: Про прибуття групи Вагнера до Білорусі знаємо, спробують зайти в Україну – помруть

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 18:18
Наєв: Про прибуття групи Вагнера до Білорусі знаємо, спробують зайти в Україну – помруть - Фото
Сергій Наєв (Скриншот відео)

Збройні Сили України знають про прибуття до Білорусі терористичної групи Вагнера та обіцяють – якщо вагнерівці намагатимуться перейти український кордон, то помруть. Про це заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил", – сказав Наєв.

Він навів приклад, що у Чернігівській області лише на одному з напрямків викопано понад 40 км протитанкового рову, створено понад 30 000 усіляких мінних пасток для ворожих сил.

"Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю, їх чекатиме смерть", – заявив генерал.

За його словами, ділянки державного кордону будуть додатково посилені невибуховими та вибуховими загородженнями, які стануть сюрпризами для окупантів.

Читайте також: Не всі вагнерівці будуть інструкторами в Білорусі, частина "нервуватиме" Польщу – ГУР

Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬвійнаСергій Наєвгрупа вагнера
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