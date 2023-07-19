Наєв: Про прибуття групи Вагнера до Білорусі знаємо, спробують зайти в Україну – помруть
Збройні Сили України знають про прибуття до Білорусі терористичної групи Вагнера та обіцяють – якщо вагнерівці намагатимуться перейти український кордон, то помруть. Про це заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил", – сказав Наєв.
Він навів приклад, що у Чернігівській області лише на одному з напрямків викопано понад 40 км протитанкового рову, створено понад 30 000 усіляких мінних пасток для ворожих сил.
"Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю, їх чекатиме смерть", – заявив генерал.
За його словами, ділянки державного кордону будуть додатково посилені невибуховими та вибуховими загородженнями, які стануть сюрпризами для окупантів.
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок терористичної групи Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики групи Вагнера прибули до Білорусі. Поки що найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецназівців.
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