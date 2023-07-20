RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Між вагнерівцями та білоруськими прикордонниками відбулась сутичка поряд з Україною – ЦНС

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 16:52
Між вагнерівцями та білоруськими прикордонниками відбулась сутичка поряд з Україною – ЦНС - Фото
Найманці Групи Вагнера (Фото: ГУР)

Між терористами Групи Вагнера та білоруськими прикордонниками відбулась сутичка у селі Дятлик біля українського кордону. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля.

19 липня бойовики провели розвідку місцевості поблизу населеного пункту Дятлик, що біля українського кордону.

У ході цих дій між найманцями та білоруськими прикордонниками відбулась сутичка. Останні відійшли та "не перешкоджали" роботі вагнерівців, зазначає ЦНС.

Відстань від Дятлика до кордону України складає близько 1,3 км по прямій.

Дятлик на мапі

Також для розміщення передових груп вагнерівців почалось облаштування приміщень в районі міста Наровля, пише ЦНС.

Наровля на мапі

Читайте також: Вагнерівці в Білорусі. Американські сили в Польщі – найкраще, що стримує Росію – Блащак

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
БІЛОРУСЬвійнавагнерівціприкордонникипвк вагнергрупа вагнерасутичка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 