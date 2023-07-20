Між вагнерівцями та білоруськими прикордонниками відбулась сутичка поряд з Україною – ЦНС

Між терористами Групи Вагнера та білоруськими прикордонниками відбулась сутичка у селі Дятлик біля українського кордону. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля.

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19 липня бойовики провели розвідку місцевості поблизу населеного пункту Дятлик, що біля українського кордону.

У ході цих дій між найманцями та білоруськими прикордонниками відбулась сутичка. Останні відійшли та "не перешкоджали" роботі вагнерівців, зазначає ЦНС.

Відстань від Дятлика до кордону України складає близько 1,3 км по прямій.

Також для розміщення передових груп вагнерівців почалось облаштування приміщень в районі міста Наровля, пише ЦНС.

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