Між вагнерівцями та білоруськими прикордонниками відбулась сутичка поряд з Україною – ЦНС
Між терористами Групи Вагнера та білоруськими прикордонниками відбулась сутичка у селі Дятлик біля українського кордону. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля.
19 липня бойовики провели розвідку місцевості поблизу населеного пункту Дятлик, що біля українського кордону.
У ході цих дій між найманцями та білоруськими прикордонниками відбулась сутичка. Останні відійшли та "не перешкоджали" роботі вагнерівців, зазначає ЦНС.
Відстань від Дятлика до кордону України складає близько 1,3 км по прямій.
Також для розміщення передових груп вагнерівців почалось облаштування приміщень в районі міста Наровля, пише ЦНС.
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок Пригожин заявив про "похід" на Москву. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 17 липня Центр нацспротиву повідомив, що вагнерівці почали навчати білоруських спецпризначенців.
- Командувач Об'єднаних сил повідомив, що ЗСУ знає про прибуття вагнерівців до Білорусі. Бойовиків "чекатиме смерть", якщо вони перетнуть український кордон, зазначив він.
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