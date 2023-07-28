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Россия планирует теракты в Брянской области, чтобы обвинить Украину – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 17:02
Россия планирует теракты в Брянской области, чтобы обвинить Украину – ЦНС - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские власти планируют проведение терактов против собственного населения в Брянской области, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

РФ готовит теракты в районе от Новых Юрковичей до Белой Березки Брянской области, пишет ЦНС.

Сейчас идет информационная подготовка к операции: местные сообщают, что последние два дня власти РФ предупреждают их о возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Российские власти утверждают, что эти группы зайдут в РФ с целью "диверсий против гражданского населения".

Для имитации противодействия этому в район прибывает усиление контрдиверсионных мер, пишет ЦНС.

Новые Юрковичи на карте

Читайте также: Между вагнеровцами и белорусскими пограничниками произошла стычка рядом с Украиной – ЦНС

Артём Джерипа
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