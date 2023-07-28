Россия планирует теракты в Брянской области, чтобы обвинить Украину – ЦНС

Российские власти планируют проведение терактов против собственного населения в Брянской области, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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РФ готовит теракты в районе от Новых Юрковичей до Белой Березки Брянской области, пишет ЦНС.

Сейчас идет информационная подготовка к операции: местные сообщают, что последние два дня власти РФ предупреждают их о возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Российские власти утверждают, что эти группы зайдут в РФ с целью "диверсий против гражданского населения".

Для имитации противодействия этому в район прибывает усиление контрдиверсионных мер, пишет ЦНС.

21 июля ЦНС сообщил, что Россия перебросила новый отряд диверсантов в Брянскую область для взрывной деятельности в Украине и противодействия местным партизанам.

Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются заходить в Украину через границу в Черниговской и Сумской областях. Все их попытки были неудачными, заявил он.

27 июля в Центре заявили, что террористическая группа Вагнера начала вербовать белорусов в свои ряды. Одно из требований – готовность воевать на территории соседних государств, в частности входящих в НАТО.

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